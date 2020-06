Jak poinformował PAP wydział konsularny ambasady RP w Brukseli dla obywateli polskich przebywających w Belgii zostaną utworzone trzy obwody głosowania - wszystkie w stolicy tego kraju.

Wybory prezydenta RP w Belgii, ale też Holandii i Luksemburgu będą się odbywały wyłącznie w formie korespondencyjnej. Pakiety wyborcze będą wysłane pocztą.

Konsulat w Brukseli podkreślił, że każda osoba wpisana do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym w Belgii w wyborach zarządzonych na 10 maja powinna potwierdzić fakt głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 16 czerwca.

Z kolei ambasada w Holandii poinformowała w mediach społecznościowych, że osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie na wybory 10 maja będą również ujęte w spisie na wybory zaplanowane na 28 czerwca.

Wyborca, który zmienia miejsce pobytu przed dniem głosowania lub zamierza głosować korespondencyjnie, ma czas do 16 czerwca, by zawiadomić o tym konsula. W Holandii utworzono dwa obwody do głosowania - oba w Hadze.

Na terenie okręgu konsularnego ambasady RP w Luksemburgu został utworzony jeden obwód głosowania. Również tam wyłączną możliwością będzie głosowanie korespondencyjne.

Do wyborów za granicą, niezależnie od kraju, można zapisywać się przez elektroniczny system rejestracji https://ewybory.msz.gov.pl albo mailowo lub pisemnie na adres odpowiedniej placówki. Wyborcy mogą zgłaszać się też telefonicznie bądź faksem.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)