Podczas konferencji prasowej w Madrycie minister zdrowia Salvador Illa poinformował, że upływający 21 czerwca w Hiszpanii stan zagrożenia epidemicznego zakończy obowiązywanie restrykcji dotyczących przemieszczania się obywateli na terenie kraju.

Przypominając, że obowiązujące po tym terminie obostrzenia będą dotyczyć m.in. przestrzegania 1,5-metrowego odstępu pomiędzy osobami i konieczności noszenia masek ochronnych w miejscach publicznych, Illa potwierdził, że do końca miesiąca utrzymane zostaną ograniczenia w przemieszczaniu się osób poza granice kraju oraz we wjeździe do Hiszpanii turystów.

„Tak jak wcześniej postanowił premier dopiero 1 lipca nastąpi otwarcie granic. To data gwarantująca bezpieczeństwo przybywającym do nas obcokrajowcom” - powiedział Illa.

Minister zdrowia przypomniał, że od poniedziałku 70 proc. mieszkańców 47-milionowej Hiszpanii znajdzie się w ostatniej fazie rządowego programu wychodzenia z restrykcji wprowadzonych z powodu epidemii. Tego samego dnia Galicia, na północnym zachodzie, stanie się pierwszym regionem kraju bez obostrzeń.

„W dalszym ciągu mieszkańcy naszej wspólnoty autonomicznej będą zobowiązani do przestrzegania dystansu społecznego i innych zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego” - wyjaśnił w piątek szef regionalnego rządu Galicii Alberto Feijoo.

Wraz z wprowadzeniem 15 marca stanu zagrożenia władze Hiszpanii zobowiązały obywateli do pozostawania w domach z wyjątkiem wyjścia na zakupy, do pracy lub do lekarza. Dopiero 4 maja część restrykcji została zniesiona, a premier ogłosił dalszą likwidację obostrzeń w ramach realizacji czteroetapowego programu „powrotu do nowej normalności”.

