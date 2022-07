Inaugurując wirtualne spotkanie minstrów obrony z kilkudziesięciu państw, Austin zapowiedział, że nowy, szesnasty już pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy zostanie ogłoszony w tym tygodniu, a znajdą się w nim kolejne cztery wyrzutnie HIMARS, a także amunicja do nich oraz do haubic kalibru 155 mm. Nowa dostawa zwiększy liczbę posiadanych przez Ukrainę wyrzutni do 16.

Reklama

Szef Pentagonu przekazał, że pokrewna wersja tego systemu, M270 MLRS, trafiła już na Ukrainę z Wielkiej Brytanii, zaś trzy niemieckie sztuki zmodernizowanej wersji tego systemu - MARS II - wkrótce dotrą na pole bitwy. Zwrócił też uwagę na wysłanie przez Polskę armatohaubic samobieżnych Krab, które "już robią różnicę na linii frontu".

Austin podkreślił, że broń dla Ukrainy wysłało już ponad 30 krajów.

"Rosja myśli, że może przeczekać Ukrainę i może przeczekać nas. To tylko ostatnie w serii błędnych przewidywań Rosji. Jesteśmy zjednoczeni w naszym wsparciu" - oznajmił Austin.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)