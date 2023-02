Grupie przewodzi Tal Hanan, 50-letni były pracownik izraelskich sił specjalnych, który obecnie działa prywatnie, używając pseudonimu "Jorge", i prawdopodobnie pracował "pod przykryciem" przy wyborach w różnych krajach przez ponad dwie dekady.

Tanan i jego zespół "Team Jorge" został demaskowany dzięki tajnym nagraniom i dokumentom w śledztwie dziennikarskim prowadzonym przez międzynarodową grupę dziennikarzy, wśród których są między innymi przedstawiciele "Le Monde", "Der Spiegel" i "El País". Materiały wyciekły do "Guardiana". Na pytania gazety Hanan odpowiedział, że "nie przyznaje się do żadnego przestępstwa".

"Team Jorge" świadczy według śledztwa usługi polegające na manipulowaniu w wyborach bez pozostawiania śladów. Grupa pracuje również dla klientów korporacyjnych - twierdzi "Guardian".

Hanan powiedział reporterom, że usługi, które niektórzy nazywają "tajnymi operacjami", świadczył agencjom wywiadowczym, politykom i prywatnym firmom, które chciały potajemnie manipulować opinią publiczną. Pracował w całej Afryce, Ameryce Południowej i Środkowej, USA i Europie.

Jedną z kluczowych usług Team Jorge jest wyrafinowany pakiet oprogramowania (Advanced Impact Media Solutions, AIMS). Kontroluje armię tysięcy fałszywych profili w mediach społecznościowych - na Twitterze, LinkedIn, Facebooku, Telegramie, Gmailu, Instagramie i YouTube. Niektóre awatary mają nawet konta Amazon z kartami kredytowymi, portfele bitcoin i konta Airbnb - pisze dziennik.

Grupa dziennikarzy udokumentowała ponad sześć godzin potajemnych spotkań, podczas których Hanan i jego zespół mówili o tym, jak mogą zbierać informacje wywiadowcze na temat rywali, w tym przy użyciu technik hakerskich, by uzyskać dostęp do kont Gmail i Telegram. Chwalili się podrzucaniem materiałów do legalnych serwisów informacyjnych, które następnie są wzmacniane przez oprogramowanie zarządzające botami AIMS. Posuwali się też do takich działań, jak wysłanie erotycznej zabawki do domu polityka, by jego żona podejrzewała, że ma on romans.

Rewelacje "Team Jorge" mogą przysporzyć problemów Izraelowi, który w ostatnich latach znalazł się pod rosnącą presją dyplomatyczną w związku z eksportem tzw. broni cybernetycznej. Wydaje się, że Hanan prowadził przynajmniej część swoich operacji dezinformacyjnych za pośrednictwem izraelskiej firmy Demoman International, która jest zarejestrowana na stronie internetowej prowadzonej przez izraelskie Ministerstwo Obrony. Resort nie odpowiedział na prośbę "Guardiana" o komentarz.

Hanan opisał swój zespół jako "absolwentów agencji rządowych" z doświadczeniem w finansach, mediach społecznościowych i kampaniach społecznych, a także w "wojnie psychologicznej"; operują z sześciu miejsc na świecie.

W swoim wystąpieniu skierowanym do potencjalnych klientów Hanan mówił: "Jesteśmy teraz zaangażowani w pewne wybory w Afryce. Mamy zespół w Grecji i zespół w Emiratach (...) [Ukończyliśmy] 33 kampanie na poziomie prezydenckim, z których 27 zakończyło się sukcesem." Dodał, że był zaangażowany w dwa "duże projekty" w USA, ale stwierdził też, że nie angażuje się w politykę tego kraju - opisuje "Guardian".

Zweryfikowanie wszystkich twierdzeń Hanana nie było możliwe, a on sam mógł koloryzować, aby zapewnić sobie dobrze płatne kontrakty z potencjalnymi klientami. "Team Jorge" podał reporterom, że akceptuje płatności w różnych walutach oraz w kryptowalutach. Koszt ingerencji w wybory to 6-15 mln euro - podsumowuje gazeta.