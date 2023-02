Do spotkania doszło po przemówienie, które prezydent USA wygłosił w Arkadach Kubickiego przy Zamku Królewskim.

Informację o spotkaniu Trzaskowski zamieścił na Twitterze.

"Spotkanie z prezydentem Joe Bidenem po jego przemówieniu w Warszawie. To ważne, że raz jeszcze potwierdził siłę naszych sojuszy i jedność wolnego świata. Jesteśmy razem po stronie wartości, wolności, demokracji. Great to have you in Warsaw again, Mr. President!" - napisał Trzaskowski.

"Podziękowałem prezydentowi Joe Bidenowi za wielką odwagę i potwierdzenie gwarancji bezpieczeństwa, a także za uznanie zasług całego polskiego społeczeństwa przy przyjęciu ukraińskich uchodźców. Warszawa jest solidarna" - dodał prezydent Warszawy, opatrując wpis tagiem "StandWithUkraine".

Dziennikarzom Trzaskowski przekazał po spotkaniu, że dziękował Bidenowi za jego przywództwo, którego - jak ocenił - cały czas brakuje w świecie Zachodu, a także za mocne słowa o gwarancjach bezpieczeństwa Polski i jego uznaniu dla roli polskiego społeczeństwa w przyjmowaniu uchodźców. Dodał, że przekazał prezydentowi USA, iż w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa panuje w Polsce całkowita zgoda między rządem i opozycją, podobnie jak w kwestii pomocy Ukrainie.

"Mówiłem również o tym, że Polska musi być przykładem dobrej demokracji z mocną praworządnością dlatego, że jak Ukraina wygra tę wojnę, to będziemy bardzo ważnym punktem odniesienia" - powiedział.

Dopytywany, czy temat praworządności w Polsce był w rozmowie z Bidenem poruszany, Trzaskowski odpowiedział, że "skupiał się na tym, co nas w Polsce łączy".

Podkreślił, że mówił też o pomocy Warszawie; podkreślał, że to m.in. Amerykanie poprzez współpracę z agendami ONZ sprawili, że "pieniądze do Warszawy bardzo szybko trafiły"; dodał, że podkreślał, iż te pieniądze będą nadal bardzo potrzebne.

Proszony o ocenę przemówienia Bidena prezydent Warszawy ocenił, że było ono historyczne, prezydent USA podkreślił, że USA bardzo poważnie traktują bezpieczeństwo państw NATO, a przywódcy Rosji nie udało się podzielić Sojuszu. Według Trzaskowskiego "było też silne przesłanie a propos wolności, że musi być silnie broniona".

Prezydent Warszawy wyróżnił też w słowach Bidena podziękowania dla polskiego narodu za przyjmowanie obywateli Ukrainy i wskazanie Polski jako sojusznika, na którym można polegać. (PAP)

autorzy: Wiktoria Nicałek, Mateusz Mikowski