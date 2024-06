Wybory do PE we Francji. Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen wygrywa [EXIT POLL]

Sondaże exit poll we Francji wskazują, że skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe (RN), związane z Marine Le Pen, zdobyło ok. 32 proc. głosów w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Exit poll ośrodka Ipsos mówi o 31,5 proc. głosów, a ośrodka Ifop - o 32,4 proc. poparcia dla tej partii.