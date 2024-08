Piotr Arak: Pierwszy raz od 45 lat Polskę odwiedzi premier Indii, a w USA rozpocznie się zjazd bankierów centralnych w Wyoming

Zdecydowanie najważniejszym wydarzeniem przyszłego tygodnia będzie wizyta premiera Indii, Narendry Modiego. 21 sierpnia przybędzie on do Warszawy na jednodniową wizytę, której celem jest pogłębienie więzi z Polską. To pierwszy raz od 45 lat, gdy premier Indii odwiedzi polską stolicę. Poprzednio miało to miejsce w 1979 roku, kiedy Polskę odwiedził Morarji Desai. Wcześniej naszymi gośćmi byli również Jawaharlal Nehru oraz Indira Gandhi. Oprócz tego odbędzie się spotkanie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oraz zostaną opublikowane dane dotyczące naszej koniunktury.