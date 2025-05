Czerwcówka często cieszy się dużą popularnością wśród podróżujących – wiele osób decyduje się na wypad nad morze, w góry albo za granicę. Jeśli planujesz gdzieś wyjechać, warto pomyśleć o rezerwacjach z wyprzedzeniem – szczególnie że Boże Ciało to jedno z tych świąt, które regularnie generuje długi weekend.

Reklama

Kiedy wypada Boże Ciało? Czy to dzień wolny od pracy?

Boże Ciało to święto kościelne, które zgodnie z ustawą jest dniem wolnym od pracy. Choć jest to tzw. święto ruchome – a więc każdego roku wypada w innym terminie – zawsze obchodzimy je w czwartek. W 2025 roku wypada dokładnie 19 czerwca. To doskonała okazja, by przedłużyć sobie weekend. Wystarczy wziąć urlop w piątek, 20 czerwca, by cieszyć się aż czterema dniami wolnego. Biorąc urlop w piątek, zyskamy odpoczynek od 19 czerwca aż do 22 czerwca.

Co to za święto Boże Ciało?

Święto Bożego Ciała, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, to jedno z najważniejszych świąt katolickich, które upamiętnia realną obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii, w konsekrowanym chlebie i winie.

Najbardziej charakterystycznym elementem święta są uroczyste procesje uliczne, podczas których Najświętszy Sakrament w monstrancji jest niesiony przez kapłana pod baldachimem. Święto ustanowił papież Urban IV w 1264 roku bullą Transiturus, po cudzie eucharystycznym w Bolsenie.

Kiedy kolejny długi weekend w 2025 roku?

Kolejna okazja do dłuższego wypoczynku w 2025 roku nadarzy się w wakacje, w sierpniu. W tym roku święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypada w piątek, 15 sierpnia. To oznacza automatycznie co najmniej trzydniowy weekend.

Jakie święta katolickie są obowiązkowe w Polsce?