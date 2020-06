"Asbis udowadnia, że dzięki olbrzymiemu doświadczeniu oraz umiejętności szybkiej adaptacji do panujących warunków jest dobrze przygotowany do trudnych sytuacji. Dlatego wypracowujemy dobre wyniki, nawet w okresie tak trudnym dla całego świata, jak obecnie. Wymaga to od nas dużego zaangażowania oraz ciągłej gotowości, co przynosi wymierne rezultaty. W maju nie tylko podtrzymaliśmy nasze przychody, ale udało nam się je przekroczyć, co uważamy za duże osiągnięcie. Wiele linii produktowych wykazało znaczące tempo wzrostu, dzięki czemu przychody Asbis przekroczyły nasze oczekiwania" - powiedział dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów Abisc Enterprises Plc Siergiej Kostevitch, cytowany w komunikacie.



Jego zdaniem, branża technologiczna, w której działa spółka, będzie jednym z sektorów, na które kryzys będzie miał mniejszy wpływ z uwagi na duże zapotrzebowanie na systemy związane z kreowaniem, przesyłaniem i dzieleniem się informacjami.



"Możemy to zaobserwować w naszych wynikach z ostatnich miesięcy" - dodał Kostevitch.



Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,91 mld USD w 2019 r.



