"Przedmiotem działalności Road Studio będzie produkcja symulatorów o szeroko pojętej tematyce podróży i survivalu. Pierwszymi projektami, za które odpowiedzialne w grupie Movie Games ma być Road Studio, to 'Alaskan Truck Simulator' oraz 'American Motorcycle Simulator'. Spółka planuje stworzenie całego uniwersum gier bazujących na tych dwóch tytułach" - czytamy w komunikacie.



W przypadku "Alaskan Truck Simulator", spółka - w zamian za pokrycie dotychczasowych i przyszłych kosztów produkcji - będzie miała znaczący udział w przychodach. W przypadku "American Motorcycle Simulator", emitent sprzeda spółce IP do tytułu, podano także.



"Jednocześnie spółka rozpoczyna w najbliższym czasie pracę nad 6 kolejnymi tytułami znajdującymi się w uniwersum 'Alaskana Truck Simulatora' oraz 'American Motorcycle Simulatora', co znacząco wpłynie na możliwości ich wzajemnej promocji" - czytamy także.



Movie Games zawrze umowę ze spółką, w wyniku której będzie stanowił wyłącznego wydawcę dla produkcji realizowanych przez Road Studio.



Movie Games jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. Inwestorami w spółce są PlayWay - producent i wydawca gier komputerowych notowany na GPW w Warszawie oraz Fundusz Stabilnego Rozwoju. Obecnie spółka zatrudnia kilkadziesiąt osób, które pracują nad ponad dziesięcioma produkcjami. Zespoły deweloperskie działają w biurach w województwach mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim i na Śląsku. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.



