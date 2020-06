"'Creepy Tales' to niezwykłe, mroczne i psychodeliczne połączenie gry przygodowej z platformówką eksploracyjną. Silnie inspirowane oryginalnymi, dramatycznymi baśniami braci Grimm. Opowiada tragiczną historię dwójki dzieci, gdzie młodszy brat zostaje porwany przez tajemnicze, leśne monstrum. Gra charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem trudności, nieszablonowymi zagadkami oraz gęstą, surrealną atmosferą" - czytamy w komunikacie.



Wydawcą gry "Creepy Tale", a licencjobiorcą i podmiotem portującym grę jest spółka zależna emitenta, tj. No Gravity Development sp. z o.o.



No Gravity Games (dawniej Fat Dog Games) jest producentem i wydawcą gier. Spółka jest notowana na NewConnect.



(ISBnews)