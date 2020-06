Warszawa, 29.06.2020 (ISBnews) - Zgodnie ze zaktualizowanym planem wydawniczym 7Levels, w III kwartale będzie miało miejsce pięć premier gier (w tym jeden port na Xbox One oraz PC) i jeden update, podała spółka.

"Zarząd [...] z uwagi na nieznaczne przesunięcia w harmonogramie premier niektórych gier, przekazuje aktualizację planu wydawniczego emitenta na najbliższe miesiące:

III kwartał 2020 r.:

- update gry 'Warplanes: WWII Dogfight' (nowa kampania);

- premiera gry 'Solitaire TriPeaks: Rose Garden' - 9 lipca 2020 r.;

- premiera gry 'Crowdy Farm Puzzle' na Nintendo Switch (gra z portfolio Incuvo) - 9 lipca 2020 r.;

- premiera gry 'Crowdy Farm' na Nintendo Switch (gra z portfolio Incuvo);

- premiera portów gry emitenta 'Jet Kave Adventure' na Xbox One oraz PC;

- premiera gry 'Football Cup 2020' na Nintendo Switch (gra z portfolio Inlogic Software)" - czytamy w komunikacie.

Dodatkowo spółka w II połowie 2020 r. zamierza wydać jeszcze jedną, dodatkową grę zewnętrznego developera na platformie Nintendo Switch.

Premiera gry z portfolio Incuvo - "Easy Game Bulider" została zastąpiona premierą gry "Solitaire TriPeaks: Rose Garden" z portfolio Inlogic. "Easy Game Bulider" zostanie wydana na platformie Nintendo Switch w późniejszym okresie 2020 r., wyjaśniono.

Jednocześnie spółka niezmiennie kontynuuje prace nad kolejnym dużym autorskim projektem, którego premiera wstępnie zaplanowana jest na 2021 r., podano także.

7Levels to akredytowany deweloper gier wideo na konsole Nintendo, specjalizujący się w produkcji gier platformowych. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od czerwca 2018 r.

(ISBnews)