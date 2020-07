Warszawa, 02.07.2020 (ISBnews) - Ferrum podpisało umowę częściową z Gaz-Systemem na dostawy izolowanych rur stalowych dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe Lot C, podała spółka. Wartość umowy to ok. 17,8 mln euro netto (ok. 21,9 mln euro brutto).

"Realizacja umowy częściowej będzie podzielona na zadania w zakresie dostaw dla gazociągu Niechorze-Płoty oraz Goleniów-Lwówek, z których ostatnie będzie realizowane w perspektywie do maja 2021 r." - czytamy w komunikacie.

Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego oraz zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferrum sięgnęły 449,4 mln zł w 2019 r.

