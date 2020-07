"Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii, opartej na rozwijaniu zintegrowanego modelu biznesowego oraz rozbudowie potencjału w Europie i Australii, możemy wykonać kolejny, istotny krok na drodze naszego wzrostu. Jest on naturalny m.in. w kontekście ponadprzeciętnych perspektyw oferowanych przez rynek fotowoltaiki w Polsce, który zajmuje istotne miejsce w naszych planach kontynuacji ekspansji. Przejście na rynki główne umożliwi inwestowanie w nasze akcje przez partnerów instytucjonalnych oraz przyczyni się do poprawy płynności. Niezmiennie inwestorzy mniejszościowi pozostają dla nas ważni. Obecność na rynku finansowym ma dla spółki strategiczne znaczenie, dlatego dalej będziemy angażować się w otwartą i proaktywną komunikację" - powiedział prezes Georg Hotar, cytowany w komunikacie.



Prospekt emisyjny, po zatwierdzeniu przez AFM, zostanie upubliczniony i udostępniony na stronie internetowej Photon Energy. Zmianie rynków notowań nie będzie towarzyszyć emisja akcji. Spółka ma zapewnione środki do rozwoju w najbliższych latach, podano także.



"Photon Energy zamierza także na późniejszym etapie wprowadzić akcje do obrotu na Quotation Board, wchodzącym w skład Frankfurckiej Giełdy Papierów Wartościowych, co pozwoli inwestorom ze strefy euro kupować walory spółki bez ponoszenia ryzyka walutowego" - czytamy dalej.



Photon Energy podał w maju, że planuje przeniesienie notowań na główne rynki Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz giełdy w Pradze odpowiednio z NewConnect oraz praskiego rynku alternatywnego. Docelowo chce być też notowany na giełdzie we Frankfurcie. Zmiana rynków nie będzie wiązała się z ofertą nowych lub istniejących akcji, podano wówczas.



Photon Energy dostarcza rozwiązania z zakresu energii słonecznej. Spółka jest notowana na NewConnect (od 2013 r.), a także na giełdzie w Pradze.



(ISBnews)