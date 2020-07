"Zdecydowaliśmy o uruchomieniu bieżącej emisji w Polsce samodzielnie, bez współpracy z działającymi na polskim rynku platformami. Wokół marki zbudowaliśmy dużą społeczność inwestorów, którzy deklarują chęć udziału w emisji. Emisja jest elementem planu kapitałowego na bieżący rok i zapowiedzią dużej akcji crowdfundingowej, realizowanej na rynku brytyjskim, przy współpracy z Seedrs.com" - powiedział Tomasz Laskowicz z działu relacji inwestorskich Marie Zélie, cytowany w komunikacie.



Akcje oferowane są w trybie subskrypcji otwartej. Cena emisyjna została ustalona na 199 zł za sztukę, podano w dokumencie ofertowym.



"Termin do zapisywania się na akcje serii J trwa od dnia 13.07.2020 r. do dnia, w którym zostaną skutecznie subskrybowane wszystkie akcje serii J, ale nie później niż do dnia 13.09.2020 r. Spółka zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu subskrypcji akcji" - czytamy w dokumencie.



"Przydział subskrybowanych akcji nastąpi w terminie 2 tygodni od ostatniego dnia terminu do zapisywania się na akcje. Przydział nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału akcji spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów na akcje. Ogłoszenie o przydziale akcji nastąpi w terminie 1 tygodnia od dnia dokonania przydziału akcji" - czytamy dalej.



Zakładane wpływy z oferty publicznej wyniosą 517 400 zł.



"Cele inwestycyjne:



- wkład własny na potrzeby realizacji projektu w ramach dofinansowania w programie Go to Brand oraz koszty administracyjne związane z pozyskaniem i rozliczeniem wniosku: ok. 105 tys. zł



- zakup sprzętu i wyposażenie pracowni krawieckiej: ok. 25 tys. zł



-marketing (kampania online marketing): ok. 120 tys. zł);



- zwiększenie wartości magazynu poprzez realizację dostaw tkanin i odszyć produktów gotowych: ok. 267 tys. zł" - napisano w dokumencie ofertowym.



Dotychczas na inwestycję w Marie Zélie zdecydowało się ponad 600 akcjonariuszy, dzięki którym udało się pozyskać 4 mln zł, podano także w komunikacie.



"Jesteśmy gotowi, by wkroczyć na nowe rynki, gdzie chcemy realizować naszą misję, czyli wyrażenie piękna poprzez damską modę czerpiącą z klasycznej elegancji, ale dopasowaną do potrzeb dzisiejszych kobiet. Wierzymy, że nasza marka spełnia wszystkie przesłanki, by odnieść sukces także za granicą. Chcemy odważnie realizować cele założycielskie marki, czyli globalny wpływ na modę damską. Już dziś wysyłamy sukienki i inne produkty do krajów całego świata, ale dzięki publicznej emisji akcji oraz crowdfundingowi z Seedrs.com będziemy mogli robić to na jeszcze większą skalę" - powiedział prezes i założyciel Marie Zélie Krzysztof Ziętarski, cytowany w komunikacie.



Spółka podała także, że po podpisanie listu intencyjnego z Seedrs, czyli największą brytyjską platformą crowdinvestingu, jesienią planuje pozyskać 0,5 mln euro kapitału na ekspansję zagraniczną marki. Ponadto Marie Zélie planuje rozbudować sklep internetowy, a także wzmocnić działania marketingowe i dostosować je do międzynarodowych klientów.



(ISBnews)