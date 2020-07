"Zmierzamy do certyfikacji panelu wykrywającego Covid w FDA. Dziś dopuszczenie jest w naszym zasięgu ze względu na wprowadzenie uproszczonych procedur (Emergency Use Autorization). Jesteśmy mocno zaawansowani w pracach dokumentacyjnych. Widzimy możliwość osiągnięcia tego w IV kw. tego roku" - powiedział Garstecki podczas konferencji prasowej.



W maju Curiosity Diagnostics, spółka należąca do Scope Fluidics, z sukcesem zakończyła etap "proof-of-concept" rozwoju panelu diagnostycznego, umożliwiającego ultraszybkie wykrywanie wirusa SARS-CoV-2 z wykorzystaniem systemu PCR|ONE.



System PCR|ONE adresuje globalną potrzebę szybkiej i informatywnej diagnostyki molekularnej. Urządzenie przeprowadza w pełni automatyczną analizę materiału genetycznego patogenów bakteryjnych i wirusowych - rozpoznaje do kilkudziesięciu patogenów w ciągu kilkunastu minut od pobrania próbki. Zamiarem spółki jest, aby system był wyposażony w kilka paneli ukierunkowanych na najpoważniejsze zagrożenia dla zdrowia człowieka, przypomniano.



Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Scope Fluidics jest notowany na NewConnect.



(ISBnews)