"W związku z zebraniem przez centra niezbędnej ilości osocza do rozpoczęcia wytwarzania preparatu Immunoglobuliny anty-SARS CoV-2 do badań klinicznych umowy z centrami zostały wykonane" - czytamy w komunikacie.



Jednocześnie Biomed-Lublin ustalił z Narodowym Centrum Krwi, że pobór osocza ma być nieprzerwanie kontynuowany, zaś osocze bezpośrednio po pobraniu będzie zamrożone i nie zostanie poddane inaktywacji wirusowej, tak aby w przypadku uzyskania pozytywnych rezultatów badania klinicznego z zastosowaniem preparatu immunoglobulina anty-SARS-CoV-2 mogło zostać przekazane na podstawie odrębnych umów do Biomedu-Lublin i wykorzystane do produkcji kolejnych serii immunoglobuliny anty-SARS-CoV-2, podsumowano.



Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.



(ISBnews)