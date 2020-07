"Stale inwestujemy w to, aby zakupy na Allegro były jeszcze wygodniejsze, szybsze i bardziej dostępne dla naszych klientów. Dlatego stworzyliśmy Allegro Pay - nowoczesną i bezpieczną usługę, która jest uzupełnieniem innych metod płatności dostępnych na naszej platformie. Aktywacja usługi zajmie naszym klientom niespełna minutę, a 15 sekund wystarczy im do zrealizowania transakcji. To kolejna inwestycja, która sprawia, że codzienne zakupy klientów są o wiele łatwiejsze, a także zwiększa potencjał transakcyjny dla sprzedających" - powiedział prezes Allegro François Nuyts, cytowany w komunikacie.

Na początek dostęp do Allegro Pay otrzyma grupa kilkudziesięciu tysięcy klientów, która będzie systematycznie wzrastać do końca 2020 roku. Osoby, które po zalogowaniu na Allegro, w metodach płatności do wyboru w formularzu dostawy i płatności zobaczą Allegro Pay, będą mogły aktywować usługę i zyskać do 4 tys. zł do wykorzystania na swoje zakupy na platformie.

"Dzięki temu rozwiązaniu klienci mogą zawsze liczyć na łatwy dostęp do dodatkowych środków, które pomogą im sfinansować np. nieprzewidziane wydatki. Allegro Pay można aktywować bezpłatnie i użyć w każdej chwili. Zrealizowane zakupy można spłacać w dowolny sposób - odraczając wpłatę o 30 dni czyli zapłacić dokładnie tyle, ile wynosi kwota zakupu" - czytamy w komunikacie.

Dodatkowo, subskrybenci Allegro SMART! będą mogli wybrać opcję 3 miesięcznych spłat, w których oprocentowanie wyniesie 0%. Klienci mają też do wyboru dłuższy okres spłaty podzielonej na 5, 10 lub 20 miesięcznych płatności. Płatności można realizować dobrze znanymi metodami jak BLIK czy szybkie przelewy, podano także.

Allegro.pl jest największą platformą handlu elektronicznego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Społeczność Allegro tworzy ponad 20 mln zarejestrowanych użytkowników, a sprzedaż na platformie prowadzi ponad 100 tys. małych i średnich polskich firm: sklepów, importerów, dystrybutorów, producentów.