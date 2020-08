"Z satysfakcją informujemy, że wszystkie trzy gry - 'Saboteur!', 'Saboteur II: Avenging Angel' i' Mad Age & This Guy' - od momentu pojawienia się w sklepie PlayStation Store, w ciągu jednego dnia, wygenerowały sprzedaż, która pokryła koszty związane z ich portowaniem i wydaniem na konsolę PlayStation 4. Gry zarabiają w podobnej skali jak wersje wydane na konsolę Nintendo Switch, gdzie łączna sprzedaż tych gier przekroczyła 300 tys. sztuk" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej SimFabric Emil Leszczyński, cytowany w komunikacie.



Tytuły dedykowane konsoli PlayStation 4 zadebiutowały 31 lipca br. na rynkach Europy, Australii, Afryki i Bliskiego Wschodu.



"Wyniki sprzedaży są dla nas satysfakcjonujące i pozwalają sądzić, że zaprezentowane pod koniec minionego tygodnia produkcje spodobały się graczom. Tak jak zapowiadaliśmy, planujemy również wydanie 'Saboteur!', 'Saboteur II: Avenging Angel' i 'Mad Age & This Guy' na konsole Xbox One oraz Xbox Series X, a także PlayStation 5, o czym informowaliśmy w jednym z bieżących raportów" - dodała prezes Juliia Leszczyńska, cytowana w komunikacie.



SimFabric jest spółką zależną PlayWay, tworzy symulatory i gry komputerowe na komputery PC oraz urządzenia mobilne (iOS, Android). Od 2018 roku jest certyfikowanym producentem i wydawcą gier na konsole: Nintendo Switch, PS4 i Xbox One. W kwietniu 2020 r. spółka debiutowała na NewConnect.



(ISBnews)