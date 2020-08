Strata operacyjna wyniosła 18,02 mln zł wobec 5,45 mln zł zysku rok wcześniej.



"Pierwsze półrocze, a w szczególności drugi kwartał 2020 upłynęły pod wpływem pandemii COVID-19. W okresie pandemii odnotowaliśmy spadek bieżącej sprzedaży lokali (około 3% licząc I półrocze 2020 roku do I półrocza 2019 roku)" - powiedziała członek zarządu spółki, dyrektor pionu marketingu i sprzedaży Małgorzata Ostrowska, cytowana w komunikacie.



"Jednak to nie poziomy zawartych umów z klientami, a cykle realizacji projektów deweloperskich oraz okres zablokowania działalności hotelarskiej, wpłynęły na wartości wykazanych wyników. W I półroczu 2020 roku grupa JWCH nie uzyskała pozwoleń na użytkowanie inwestycji, nadal prowadząc szeroki zakres prac realizacyjnych, który zostanie odzwierciedlony w wynikach finansowych kolejnych okresów. Grupa JWCH, w raportowanym okresie, realizowała budowę 9 inwestycji, obejmujących 2 627 lokali o powierzchni 129 tys. m2. W trakcie przygotowania jest kolejnych 19 inwestycji, obejmujących około 5 500 lokali, a także powierzchnie komercyjne, łącznie na około 380 tys. m2, co należy podkreślić w różnych lokalizacjach: Warszawie i okolicach, w Krakowie, Łodzi, Szczecinie, Gdańsku i Chorzowie" - dodała członek rady nadzorczej J.W. Construction Holding Małgorzata Szwarc-Sroka.



Pomimo pandemii COVID-19, budowy, w przeważającej większości, realizowane były zgodnie z harmonogramami, a wysokie zaawansowanie sprzedaży inwestycji pozwoli grupie rozpoznać nadwyżki z realizowanych projektów po zakończeniu procesów budowlanych i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, podkreślono.



"W okresie od połowy marca do maja br., hotele grupy JWCH były zamknięte, co znalazło swoje odzwierciedlenie, obok nałożenia się cyklów realizacji budów, w wyniku finansowym. Należy jednak zauważyć, że obiekty hotelowe zachowywały pełną zdolność do podjęcia działalności operacyjnej, która, na nowo, została podjęta od czerwca br.. W przejściowym okresie, gdy działalność hotelarska była zablokowana, pracownicy w większości przebywali na postojowym, co pozwoliło spółce skorzystać z programów tarczy antykryzysowej, dofinansowania do wynagrodzeń" - podsumowała Szwarc-Sroka.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 68,42 mln zł w I półroczu 2020 r. wobec 172,08 mln zł rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym strata netto w I półroczu 2020 r. wyniosła 18,27 mln zł wobec 3,81 mln zł zysku rok wcześniej.



J.W. Construction Holding to jeden z największych polskich deweloperów mieszkaniowych i generalny wykonawca większości własnych inwestycji. Aktywny także na rynku nieruchomości komercyjnych i luksusowych oraz inwestor realizujący projekty biurowe i handlowe. JWCH jest notowany na GPW od 2007 r.



(ISBnews)