"InventionBio jest właścicielem przełomowej technologii wykorzystywanej w biorafinerii, która oparta jest na procesie biotransformacji biomasy rolniczej z wykorzystaniem przeznaczonych na ten cel mikroorganizmów. Spółka w procesie biorafinacji pozyskuje m.in. biosurfaktanty i lewan, wykorzystywane w przemyśle kosmetyczno-chemicznym, oraz inne związki o właściwościach prozdrowotnych do zastosowania w żywności i paszach dla zwierząt. Technologia spółki ma duży potencjał do wykorzystania w rolnictwie i branży weterynaryjnej. Obecnie InventionBio od 2016 r. realizuje projekty o wartości ponad 130 mln zł, na które pozyskała prawie 90 mln zł dofinansowania z UE. Spółka pracuje nad kolejnym projektami, które będą wsparte środkami unijnymi" - czytamy w komunikacie.



Obecnie Boruta-Zachem ma 24% udziałów InventionBio, ale planuje przejąć kontrolę nad biotechnologiczną spółką (co najmniej 60% udziałów). Władze notowanej na NewConnect firmy prowadzą obecnie negocjacje w sprawie warunków transakcji, w szczególności sposobu przejęcia oraz określenia ceny emisyjnej akcji serii F emitowanych przez Borutę-achem na podstawie uchwał WZA z 30 lipca 2020 r. Zarząd Boruta Zachem będzie rekomendował, żeby cena emisyjna była nie niższa niż średni kurs notowania akcji spółki na rynku NewConnect z okresu co najmniej jednego miesiąca poprzedzającego dzień transakcji, który obecnie wynosi 0,82 zł, wskazano również.



"Działalność InventioBio jest niezmiernie istotna z punktu widzenia Onlybio.life., spółki stanowiącej jeden z filarów rozwoju Boruta Zachem S.A. Przejęcie kontroli nad InventionBio pozwoli na synergię w wielu obszarach działalności. Dodatkowo, planujemy rozwijać segment biotechnologii przemysłowej, który będzie jednym z głównym obszarów wzrostu wartości całej Grupy. Jednocześnie będziemy dążyć, aby cena akcji w emisji realizowanej na potrzeby transakcji była wyższa niż 0,82 zł" - podsumował wiceprezes Boruty-Zachem Marcin Pawlikowski, cytowany w materiale.



Boruta-Zachem jest firmą produkcyjną, działającą w branży chemicznej, skupioną w trzech głównych obszarach: produkcji barwników i pigmentów, produkcji biosurfaktantów wykorzystywanych w branży chemicznej i kosmetycznej oraz badaniach i rozwoju innowacyjnych rozwiązań chemicznych. Od 2014 r. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.



(ISBnews)