Warszawa, 07.09.2020 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy ECC Games zadecyduje 1 października o przeprowadzeniu emisji akcji do 2 mln akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. W jej ramach spółka planuje pozyskać środki na produkcję i reklamę gier mobilnych, w tym "Car Mechanic Simulator Racing".

"Objęcie wszystkich akcji serii J nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej tj. złożenia oferty przez spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna). Subskrypcja prywatna zostanie przeprowadzona w trybie oferty publicznej" - czytamy w projekcie uchwał na walne zgromadzenie.

Po podwyższeniu kapitał spółki będzie dzielił się na nie więcej niż 22 034 744 akcje.

"Seria 'Car Mechanic Simulator' zyskała dużą popularnością wśród graczy. Jej ostatnia mobilna część, za której powstanie odpowiadaliśmy, została pobrana prawie 24 mln razy. Doskonały odbiór tytułu oraz dobra współpraca z PlayWay-em, który jest jego wydawcą, sprawiła, że podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu pracy nad jego nową odsłoną. Chcemy, aby 'Car Mechanic Simulator Racing' trafił do sprzedaży jeszcze w tym roku, dlatego zamierzamy przeprowadzić emisję akcji. Środki z emisji przeznaczymy na rozwój działu mobilnego. Decyzję o możliwości przeprowadzenia emisji podejmą nasi akcjonariusze" - powiedział prezes ECC Games Piotr Wątrucki, cytowany w komunikacie.

ECC Games na podstawie analiz zachowań graczy stworzyło koncepcję nowej wersji "Car Mechanic Simulator" i zdecydowało o wprowadzeniu do "CMSR" wielu nowości. Jedną z nich będzie tryb multiplayer, który wprowadzi do rozgrywki element rywalizacji. W ocenie spółki przełoży się to na zwiększenie możliwości monetyzacji gry oraz czasu zaangażowania graczy.

Kolejną nowością przy tworzeniu CMRS jest wykorzystanie możliwości, jakie daje pozyskiwanie graczy. W tym celu ECC Games wspólnie z Play Way-em przeprowadzi kampanię User Acquisition. W lipcu br. firmy zawarły aneks, który reguluje tę kwestię. ECC Games wynegocjowało wówczas znacząco lepsze niż dotychczas warunki finansowe w zakresie rozwijania i rozliczeń gry, podkreślono.

"Liczymy, że poprzez podjęcie działań zmierzających do pozyskiwania graczy, uda nam się zdecydowanie zwiększyć uwagę nowych odbiorców i zainteresować ich serią CMS. Nowa część będzie zdecydowanie bardziej rozbudowana od poprzednich oraz zostanie wzbogacona o dodatkowe elementy. 'Car Mechanic Simulator Racing' jest obecnie najważniejszym tytułem w portfolio naszej spółki" - podsumował Wątrucki.

ECC Games chce rozpocząć soft launch gry jeszcze w tym roku.

ECC Games S.A. to studio deweloperskie z Warszawy, które zajmuje się tworzeniem gier na platformy mobilne oraz PC. Na swoim koncie mają m.in. "Car Mechanic Simulator" w wersji dla iOS i Androida. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w lutym 2019 r.

(ISBnews)