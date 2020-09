"Na dzień 7 września 2020 roku, na godz. 10:00. gra 'Connection Haunted', której premiera na platformie Nintendo Switch miała miejsce 3 września 2020 roku, wygenerowała sprzedaż, która zapewniła zwrot wszelkich wydatków na produkcję portu i wydanie gry" - czytamy w komunikacie.



No Gravity Games podało, że jest wydawcą gry, a licencjobiorcą i podmiotem portującym jest spółka zależna, tj. No Gravity Development sp. z o.o.



"Emitent wskazuje, że wydanie i sukces sprzedażowy gry stanowią kolejny przejaw konsekwentnej realizacji strategii dywersyfikacji przychodów i obniżania ryzyka związanego z wydawaniem kolejnych gier" - czytamy dalej.



"Connection Haunted" to psychologiczny horror stylizowany na gry ze starych konsol. Gracz wciela się w rolę... gracza, grającego w zapomnianą i opuszczoną grę online, przypomniano w materiale.



No Gravity Games (dawniej Fat Dog Games) jest producentem i wydawcą gier. Spółka jest notowana na NewConnect.



(ISBnews)