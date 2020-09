"Dyskutowaliśmy o możliwościach, jakie się przed nami rysują, jeśli chodzi o wzrost naszego biznesu. Jesteśmy zobowiązani jako zarząd do podejmowania szans, gdy się pojawią. W przewidywalnej przyszłości nie będziemy wypłacać dywidendy. Chcemy redukować dźwignię i maksymalizować naszą elastyczność. Więc nie przewidujemy dywidendy w najbliższej przyszłości" - powiedział Eastick, podczas telekonferencji prasowej.



Allegro poinformowało dziś, że zamierza złożyć wniosek o dopuszczenie akcji zwykłych grupy do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) i planuje pierwotną ofertę publiczną obejmującą nowe akcje o wartości ok. 1 mld zł brutto oraz akcje sprzedawane przez obecnych akcjonariuszy, w tym fundusze private equity oraz część dyrektorów i członków kierownictwa.



Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie Grupy osiągnęła wartość 28,4 mld zł (7,1 mld USD) w okresie 12 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa.



(ISBnews)