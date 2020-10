Warszawa, 01.10.2020 (ISBnews) - Solar Company odnotowało 5,82 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2020 r. wobec 0,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Strata operacyjna wyniosła 4,45 mln zł wobec 1,18 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 47,22 mln zł w I półroczu 2020 r. wobec 68,22 mln zł rok wcześniej.



"W I półroczu 2020 roku grupa kapitałowa Solar Company odnotowała wyraźny 30,8% spadek przychodów ogółem (30,4% spadek przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów) w porównaniu do analogicznego półrocza 2019 roku w związku z następstwami społeczno-ekonomicznymi epidemii COVID-19. Rezultatem wymienionych zjawisk w zakresie przychodów i kosztów było poniesienie w I półroczu 2020 r. przez grupę straty na sprzedaży w wysokości 3 900 tys. zł co było wynikiem gorszym o 4 977 tys. zł niż w analogicznym półroczu roku poprzedniego" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.



W ujęciu jednostkowym strata netto w I półroczu 2020 r. wyniosła 5,87 mln zł wobec 0,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Solar Company jest właścicielem marki odzieżowej Solar, skierowanej do kobiet. Pod marką Solar sprzedawane są autorskie kolekcje odzieży damskiej oraz akcesoriów odzieżowych. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

