Wprowadzaniu w Polsce w 2019 roku Pracowniczych Planów Kapitałowych towarzyszyły spore kontrowersje. Eksperci obawiali się, jak z nowym programem pod względem organizacyjnym poradzą sobie największe firmy, które jako pierwsze były zobowiązane do wdrożenia PPK. Z drugiej strony nie brakowało obaw wśród pracowników, dla których PPK też było czymś zupełnie nowym. Jednak analiza tego, co zadziało się w ostatnich miesiącach w programie, a także chłodna kalkulacja korzyści płynących z uczestnictwa w PPK świadczą o tym, że obawy formułowano na wyrost.

PPK i emerytura

Jak przypomina Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, PPK nie są częścią składki na emeryturę.

– To prywatne pieniądze pracownika, tak samo jak jego samochód, dom czy pieniądze na koncie. W każdej chwili pieniądze można wypłacić; sami decydujemy, w jaki sposób je wykorzystamy, mamy gwarancję prywatności środków – zauważa wiceprezes PFR.

Zwraca przy tym uwagę na kwoty, które udało się odłożyć po kilku miesiącach działania PPK pracownikom, którzy do niego przystąpili w pierwszej turze.

– Weźmy na przykład pracownika, który oszczędzał od 1 grudnia 2019 r. do 21 lipca 2020 r. Przy zarobkach w wysokości 5 tys. zł brutto (ok. 3,5 tys. zł na rękę przy partycypacji pracodawcy w PPK na poziomie 1,5 proc. i pracownika – 2 proc. – red.) pracownik w tym czasie wpłacił ze swojego wynagrodzenia 800 zł. Ile realnie zaoszczędził? 600 zł to wpłata od pracodawcy, 370 zł od państwa, a zatem łącznie jego oszczędności wynoszą 1 834 złote. Oznacza to stopę zwrotu w wysokości 129,25 proc. po ośmiu miesiącach oszczędzania. Zatem jeśli nie PPK, to co? – tłumaczy Bartosz Marczuk.

Mniejsze firmy w PPK

Tymczasem zbliża się czas wdrażania PPK przez kolejne firmy. Tym razem do programu przystąpią firmy (i zatrudniani przez nich pracownicy), w których na koniec 2019 r. pracowało co najmniej 20 osób. Przedsiębiorstwa te – jeśli jeszcze tego nie zrobiły – mają czas do 27 października na wybór instytucji finansowej do prowadzenia PPK i zawarcia z nią umowy o zarządzanie PPK. Najmniejsze firmy, podobnie jak jednostki sektora finansów publicznych, mają przystąpić do PPK z początkiem 2021 r. Najmniejsze firmy mają czas na zawarcie umowy o zarządzenie PPK do 23.04.2021 r. natomiast podmioty sektora finansów publicznych mają czas do 26.03.2021 r.

Rekordowy lipiec

– Po krótkim okresie mniejszego zainteresowania inwestycjami, co było oczywistą konsekwencją pandemii, lokowanie w funduszach PKO TFI znów cieszy się dużą popularnością. Odnotowaliśmy rekordową sprzedaż w lipcu. Równolegle rosną aktywa programów inwestycyjnych opartych o systematyczne wpłaty inwestowania w naszym portfelu. I tak np. środki naszych klientów w samych tylko PPK to już ponad 580 mln zł – komentował lipcowe dane Piotr Żochowski, prezes PKO TFI.

Skąd taka popularność PKO TFI? Zapewne klienci doceniają fakt, że jest to największe TFI w Polsce (należące do jednej z największych grup finansowych), które zarządza aktywami ponad miliona osób. Dla firm i ich pracowników ważne jest także wsparcie (również techniczne) i pomoc, których PKO TFI udziela na każdym etapie wdrożenia PPK. Dodatkowym wsparciem jest bezpłatna Aplikacja iPPK, służąca do kompleksowej obsługi PPK. W pakiecie TFI oferuje również stały dostęp do rachunku i możliwość składania dyspozycji w oddziałach PKO Banku Polskiego (jest ich ok. 1 000 w całej Polsce) oraz za pośrednictwem serwisu internetowego.

Opłata za zarządzanie pobierana przez PKO TFI w ramach PPK jest niższa od opłaty maksymalnej przewidzianej w ustawie, a uczestnicy PPK mogą również liczyć na benefity w innych produktach Grupy PKO. To wszystko zaważyło na pozycji PKO TFI na rynku. Jak wdrożyć PPK? Warto zapoznać się z opisem całego procesu wdrożenia PPK krok po kroku, jak również uczestniczyć w webinarach (wideokonferencjach) cyklicznie organizowanych przez PKO TFI.