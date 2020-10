Warszawa, 14.10.2020 (ISBnews) - Genomtec rozpoczął ofertę publiczną do 730 000 akcji serii J. Cena maksymalna jednej akcji została ustalona na 11 zł, co oznacza, że wrocławska spółka chce w sumie pozyskać 8 mln zł wpływów z emisji, podała firma. Środki z emisji zostaną w całości przeznaczone na przygotowanie do industrializacji i masowej produkcji platformy Genomtec ID. Spółka chce zadebiutować na rynku NewConnect w I kw. 2021 r.

W ramach prowadzonej publicznej oferty akcji inwestorzy będą mogli nabyć nie więcej niż 730 000 akcji nowej emisji serii J, które po rejestracji będą stanowiły 8,9% w kapitale zakładowym Genomtec. Emisja przeprowadzana będzie w formie oferty publicznej na podstawie memorandum informacyjnego.

Na 14-22 października zaplanowano proces budowania księgi popytu. 23 października spółka planuje podać do publicznej wiadomości cenę emisyjną akcji. Zapisy na akcje będą prowadzone od 23 października do 4 listopada. Przydział akcji zaplanowano na 5 listopada 2020 r.

Firmą inwestycyjną świadczącą usługę oferowania w procesie oferty publicznej jest Dom Maklerski INC.

"Nasze rozwiązanie może zmienić dotychczasowe funkcjonowanie diagnostyki genetycznej. Chcemy upowszechnić dostęp do pewnej, szybkiej i przystępnej cenowo analizy. Nad naszym flagowym rozwiązaniem tj. mobilnym analizatorze molekularnym - Genomtec ID - pracujemy już drugi rok. Wiele istotnych kamieni milowych już za nami. W ostatnim czasie sfinalizowaliśmy system beta Genomtec ID. Obecnie analizator posiada już docelowy kształt zapewniający mobilność systemu. Prace nad analizatorem są niezwykle dynamiczne. Aby utrzymać tempo prac chcemy wesprzeć się dodatkowym finansowaniem. Środki z emisji będą przeznaczone na dalszy etap rozwoju systemu Genomtec ID m.in. na jego industrializację" - powiedział założyciel i prezes Genomtec Miron Tokarski, cytowany w komunikacie.

"Zakładamy, że jasno określony harmonogram i konsekwentna realizacja kolejnych etapów, przy wsparciu międzynarodowego partnera, pozwoli nam w pierwszej połowie 2022 r. skomercjalizować system, który wykorzystuje nasze autorskie chronione patentem rozwiązania. Jestem przekonany, że realizacja poszczególnych celów zwiększy wartość dla akcjonariuszy i pozwoli budować wartość spółki. Rozpoczęta emisja jest kolejnym krokiem do upublicznienia akcji Genomtec na NewConnect, na którym chcielibyśmy zadebiutować w I kwartale 2021 r." - dodał prezes.

Genomtec chce pozyskać 8 mln zł brutto z emisji akcji serii J w ramach oferty publicznej. Po uwzględnieniu kosztów przeprowadzenia emisji, środki jakie będą do dyspozycji spółki wyniosą ok. 7,5 mln zł. Łącznie z otrzymanymi grantami, budżet inwestycyjny spółki do realizacji w okresie 2020 - I poł. 2022 wyniesie 17,7 mln zł, podano w komunikacie.

"Jesteśmy już na bardzo zaawansowanym etapie. Jednak teraz wchodzimy w fazę wymagającą znaczących nakładów. W ostatnim czasie NCBR wsparł nas kwotą 7 mln zł dofinansowania na przystosowanie mobilnego systemu do analizy molekularnej, do użycia w walce z chorobą COVID-19. Zaufanie takiej instytucji jest dla nas bardzo ważne. Po realizacji etapu industrializacji, będziemy mogli rozpocząć kolejny etap, czyli uruchomienie produkcji. W początkowej fazie wyprodukowana będzie partia testowa analizatora oraz wytworzenie kart reakcyjnych. Następnie czekają nas jeszcze walidacja kliniczna kolejnych paneli diagnostycznych oraz procedura uprawniające do wprowadzenia wyrobów medycznych do diagnostyki in-vitro do obrotu. Poszczególne etapy realizujemy we współpracy z międzynarodowym podmiotem typu CDMO. Powyższe działania mają doprowadzić do komercjalizacji rozwijanej przez nas technologii" - wskazał członek zarządu i CBO Genomtec Jarek Oleszczuk.

Genomtec to innowacyjna spółka technologiczna powstała w 2016 r. we Wrocławiu. Działa w obszarze diagnostyki molekularnej. Misją Genomteca jest umożliwienie specjalistom, w tym personelowi medycznemu podjęcie szybszych i lepszych decyzji, gdy w grę wchodzi zdrowie i życie ludzi. Spółka prowadzi prace nad kilkoma rozwiązaniami z zakresu mobilnej diagnostyki molekularnej. Dzięki dostępowi do najwyższej klasy laboratoriów, doświadczonym diagnostom oraz światowej klasy ekspertom z dziedziny genetyki, świadczy również usługi badawcze oraz diagnostyczne dla przedsiębiorstw i klientów indywidualnych.

(ISBnews)