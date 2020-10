"Jesteśmy w trakcie ostatniej rundy konsultacji z Giełdą Papierów Wartościowych co do treści dokumentu informacyjnego spółki. Celujemy, aby debiut akcji Atomic Jelly na rynku NewConnect nastąpił jeszcze w tym roku. Liczę na to, że wejście na parkiet zwiększy grono inwestorów spółki, a także przyczyni się do wzrostu rozpoznawalności naszego studia. Nie planujemy, aby debiut był połączony z publiczną emisją akcji" - powiedział prezes Atomic Jelly Bartosz Rakowski, cytowany w komunikacie.



Aktualnie Atomic Jelly zajmuje się produkcją i wydawaniem gier w wersji na komputery stacjonarne. Strategia spółki zakłada wydawanie 1-2 średniobudżetowych gier rocznie, z czego produkcja przynajmniej 1 gry będzie samodzielna. Jednocześnie studio chce także poszerzać paletę platform gier z PC do konsol takich jak Nintendo Switch, PlayStation oraz Xbox, wskazano również.



"W minionym roku studio przeprowadziło kampanię crowdfundingową, w której pozyskało ponad 2,4 mln zł. Fundusze zostały przeznaczone na rozwój studia oraz m.in. wydanie siedmiu preprodukcji, w tym 'Truck Mechanic: Dangerous Paths', nad którym to tytułem spółka aktualnie pracuje. To gra hybrydowa łącząca w sobie kilka gatunków. [...] Premiera tytułu zaplanowana jest na II kw. 2021 roku. Współwydawcą gry jest PlayWay" - czytamy dalej.



Atomic Jelly S.A. prowadzi działalność na rynku gier wideo. Celem spółki jest produkowanie i wydawanie oryginalnych gier na komputery, a w przyszłości także tworzenie i wydawanie portów istniejących oraz przyszłych gier na popularne platformy konsolowe, tj. PlayStation, Xbox i Nintendo Switch.



(ISBnews)