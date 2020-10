Informując w piątek o wyróżnieniach, PKN Orlen przypomniał, że „już po raz szósty zaprezentował swoją działalność w formule zintegrowanej”, czyli łączącej sprawozdawczość finansową z pozafinansowymi aspektami funkcjonowania spółki i jej grupy kapitałowej.

„PKN Orlen po raz kolejny potwierdził wysoką jakość raportowania zintegrowanego i sprawozdawczości finansowej. Raport Zintegrowany koncernu został uznany za najlepszy w kategorii przedsiębiorstw w konkursie +The Best Annual Report 2019+. Otrzymał także tytuł +The Best of The Best+ przyznawany firmom, którym co najmniej trzykrotnie udało się zdobyć najwyższe wyróżnienie w tym konkursie” – oznajmił w komunikacie płocki koncern.

PKN Orlen wyjaśnił, że w jego Raporcie Zintegrowanym za 2019 r. przedstawiono m.in., jak model biznesowy, strategia oraz ład korporacyjny, a także wyniki i prognozy na przyszłość, wpływają na budowę wartości Grupy Orlen oraz jej dalszy rozwój. Dokument, jak zaznaczył płocki koncern, zwraca również uwagę na jego oddziaływanie na sferę społeczną i środowisko naturalne. „Była to odpowiedź na rosnące oczekiwania otoczenia, w efekcie których powstał nowy indeks spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych – WIG-ESG” – podkreśliła spółka.

Według członka zarządu płockiego koncernu ds. komunikacji i marketingu Adama Buraka, nagroda „The Best Annual Report 2019” i tytuł „The Best of The Best” są potwierdzeniem, iż PKN Orlen „spełnia oczekiwania i utrzymuje najwyższe standardy komunikacji z interesariuszami”. „Mamy satysfakcję, że poziom naszej sprawozdawczości został tak wysoko oceniony przez jury konkursu” – oświadczył Burak, cytowany w komunikacie spółki.

Jak zauważył członek zarządu PKN Orlen ds. komunikacji i marketingu, Raport Zintegrowany obejmuje tam sprawozdania finansowe i jednocześnie „jest też cennym źródłem wiedzy o koncernie, jego działalności, perspektywach na przyszłość i potencjale rozwoju”. „W tym roku szczególny nacisk położyliśmy na kwestie środowiskowe, społeczne, dotyczące zarządzania i poszanowania praw. Są one ściśle powiązane z naszą działalnością biznesową i wpisują się w światowe trendy w raportowaniu” – dodał Burak.

PKN Orlen podkreślił, iż w ocenie jury konkursu „The Best Annual Report 2019”, szczególną uwagę warto zwrócić m.in. na bezpośrednią deklarację odpowiedzialności za treść Raportu Zintegrowanego, złożoną przez zarząd płockiego koncernu i potwierdzoną podpisami jego członków. „Jest to pierwszy przypadek wśród polskich przedsiębiorstw takiej realizacji obowiązku odpowiedzialności za raport, wynikającego z Międzynarodowych Założeń Koncepcyjnych Sprawozdawczości Zintegrowanej” – zaznaczyła spółka.

PKN Orlen przypomniał, że organizatorem konkursu „The Best Annual Report 2019” jest Instytut Rachunkowości i Podatków, a patronem strategicznym Giełda Papierów Wartościowych. „Ideą konkursu jest stworzenie uznanych standardów sporządzania raportów rocznych według MSSF/MSR, zgodnych z obowiązującymi wymogami formalnymi, zaleceniami międzynarodowymi i krajowymi, dobrymi praktykami i oczekiwaniami rynku” – wyjaśnił płocki koncern. Jak podkreślił, „celem konkursu jest promowanie raportów rocznych o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów”.

PKN Orlen opublikował Raport Zintegrowanym za 2019 r. w lipcu. Dokument ten dostępny jest w wersji on-line pod adresem: raportzintegrowany2019.orlen.pl. (PAP)

