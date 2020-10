Warszawa, 23.10.2020 (ISBnews) - Tauron wyemituje na polskim rynku obligacje o wartości 1 mld zł na transformację energetyczną grupy, podała spółka. Jest to pierwsza w Polsce emisja obligacji zrównoważonego rozwoju. Środki pozyskane z tej operacji zostaną przeznaczone na przyspieszenie realizacji Zielonego Zwrotu Taurona, w ramach którego firma zakłada, że do 2030 roku będzie produkować ponad 65% energii w oparciu o odnawialne źródła energii (OZE).

Emisję 5-cioletnich obligacji o wartości 1 mld zł, które zostaną objęte przez inwestorów krajowego rynku finansowego, zaplanowano na 30 października 2020 roku, a w realizację przedsięwzięcia zaangażowane jest konsorcjum banków: Santander Bank Polska jako prowadzący księgę popytu oraz PKO Bank Polski, Bank Pekao oraz Erste Group Bank jako współprowadzący księgę popytu, poinformowano.

"Środki uzyskane z obligacji będą jednym z motorów napędowych Zielonego Zwrotu Taurona. Zależy nam przede wszystkim na zwiększeniu udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze wytwórczej i szybkim ograniczeniu emisji CO2. Nasz plan przewiduje, że w perspektywie 2030 roku redukcja emisji sięgnie ponad 50%. Emisja obligacji to kolejny krok w budowie zdywersyfikowanego finansowania działalności nie węglowej grupy" - powiedział prezes Taurona Wojciech Ignacok, cytowany w komunikacie.

Środki z emisji zostaną przekazane przede wszystkim na projekty wiatrowe, fotowoltaiczne oraz inwestycje przyłączeniowe. Elementem kluczowym jest tu ograniczenie emisyjności CO2. W perspektywie 2030 roku Tauron chce produkować ponad 65% energii z OZE, przy jednoczesnym ograniczeniu emisyjności o połowę. Do 2025 r. rozbuduje bazę farm fotowoltaicznych do 300 MW oraz farm wiatrowych na lądzie o kolejne 720 MW (w tej chwili firma dysponuje mocą 380 MW zainstalowanej w technologii wiatrowej), podkreślono.

"Warto również zaznaczyć, że warunki emisji niniejszych obligacji zawierają innowacyjną formułę obligującą Tauron do spełnienia określonych zobowiązań w zakresie redukcji emisyjności i wzrostu udziału OZE w wytwarzaniu energii. To pokazuje, że nasza strategia to nie tylko zapisy, ale przede wszystkim realne działania, które prowadzą do wyznaczonych celów" - dodał wiceprezes zarządu ds. finansów Marek Wadowski.

Zobowiązania te zostały sprecyzowane wprowadzeniem wskaźników zrównoważonego rozwoju do warunków emisji obligacji: wskaźnik redukcji emisji CO2 (średniorocznie o 2%) oraz wskaźnik zwiększenia mocy w OZE (średniorocznie o 8%), wynika także z materiału.

"Dziś trudno wyobrazić sobie zrównoważony rozwój bez zrównoważonych finansów. Dlatego Santander Bank Polska intensywnie angażuje się w procesy wspierające i determinujące zieloną transformację przedsiębiorstw, czego wynikiem było m.in. podjęcie decyzji o wycofaniu się z finansowania inwestycji opartych na węglu. Jednocześnie jesteśmy partnerem zmian w biznesie oferując firmom, jako pierwszy bank w Polsce, finansowanie powiązane z realizacją celów zrównoważonego rozwoju. Taka forma finansowania, definiuje nowoczesny biznes przynosząc korzyść dla środowiska" - skomentował dyrektor ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej Santander Bank Polska Aleksander Piniński.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)