Planowany projekt dotyczy rozwoju infrastruktury badawczej InventionBio ukierunkowanej na testowanie oraz przygotowanie do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19. InventionBio planuje przeprowadzenie testów oraz przygotowanie do masowej produkcji wielofunkcyjnej nanoemulsji o właściwościach biobójczych oraz wielofunkcyjnego ekstraktu z pofermentu o właściwościach biobójczych, poinformowano.



"Planowane jest obecnie przetestowanie pod względem aktywności przeciwwirusowej i przygotowanie do masowej produkcji:



1. Wielofunkcyjnej nanoemulsji o właściwościach biobójczych. Przedmiot zgłoszenia patentowego. Wytworzono prototypy, zwalidowano w warunkach laboratoryjnych. Pozostały do wykonania testy aktywności przeciwwirusowej oraz opracowanie technologii produkcji w skali przemysłowej. Aby to zrealizować, niezbędny jest zakup urządzeń i dopracowania metody badania aktywności przeciwwirusowej będących przedmiotem projektu. Planowany termin zakończenia (nie później niż 31 grudnia 2020 r.). Planowane wdrożenie produktu: koniec grudnia- pierwszy kwartał 2021 r.



2. Wielofunkcyjnego ekstraktu z pofermentu o właściwościach biobójczych. Ekstrakt powstał w opatentowanej technologii biorafinerii, i jest jednym z wyników realizacji projektu 'Biotransformacja i rafinacja kaskadowa śruty roślin oleistych w celu uzyskania surfaktantów, polimerów oraz komponentów paszowych' 1.01.2018 - 31.12.2020. Wytworzono prototypy, zwalidowano w warunkach laboratoryjnych. Pozostały do wykonania testy aktywności przeciwwirusowej oraz opracowanie technologii produkcji w skali przemysłowej. Aby to zrealizować, niezbędny jest zakup urządzeń i dopracowania metody badania aktywności przeciwwirusowej będących przedmiotem projektu. Planowany termin zakończenia (nie później niż 31 grudnia 2020 r.). Planowane wdrożenie produktu koniec grudnia 2020 r. - pierwszy kwartał 2021 r." - czytamy w komunikacie.



Celem spółki jest zaproponowanie surowców, będących podstawą formulacji szeregu produktów, które odpowiedzą na zidentyfikowane potrzeby rynkowe w zakresie produktów posiadających właściwości biobójcze oraz wirusobójcze, a przy tym posiadające naturalny skład oraz właściwości funkcjonalne. Ostateczna kwota dofinansowania projektu może ulec zmianie, podsumowano.



Boruta-Zachem jest firmą produkcyjną, działającą w branży chemicznej, skupioną w trzech głównych obszarach: produkcji barwników i pigmentów, produkcji biosurfaktantów wykorzystywanych w branży chemicznej i kosmetycznej oraz badaniach i rozwoju innowacyjnych rozwiązań chemicznych. Od 2014 r. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.



(ISBnews)