"Jesteśmy świadomi istotnego dyskonta ceny rynkowej względem wartości księgowej akcji MCI. Z tego powodu przez ostatnie 5 lat przeznaczyliśmy na politykę skupu akcji własnych łącznie ponad 230 mln zł, co przełożyło się na wzrost NAV/s o 5,4 zł. Obserwując jednak fakt, iż uzyskiwane wolumeny w ramach przeprowadzanych skupów, mimo oferowania istotnej premii w stosunku do wyceny rynkowej, systematycznie się zmniejszają, zarząd podjął decyzję o przejściu na model dywidendowy od roku 2021" - powiedziała wiceprezes Ewa Ogryczak, cytowana w komunikacie.



W ramach zatwierdzonej polityki, od 1% do 2% kapitałów własnych z końca rocznego okresu sprawozdawczego poprzedzającego dzień dywidendy będzie objęte propozycją zarządu przeznaczenia tak skalkulowanej kwoty na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co oznacza przy obecnym poziomie wyceny giełdowej około 2% - 4% dividend yield dla akcjonariuszy (na bazie ostatnio opublikowanych danych finansowych z dnia 30.06.2020 i kursu MCI z dnia 23.10.2020), wyjaśniono.



MCI zakłada, że przy podejmowaniu decyzji o rekomendowanej kwocie dywidendy, zarząd będzie brał pod uwagę sytuację płynnościową grupy MCI, w tym w szczególności bieżące i przewidywane wpływy pieniężne, jakie uda się pozyskać do spółki oraz do funduszy inwestycyjnych, których inwestorem jest MCI, pozyskane finansowanie zewnętrzne oraz konieczność obsługi zobowiązań.



"Ostatnie wydarzenia wokół spółki, takie jak jej istotne oddłużenie i zbudowanie mocnej pozycji płynnościowej dzięki serii wyjść z inwestycji o wartości ponad 1,15 mld zł zrealizowanych w ostatnich 10 miesiącach przez fundusze, w których spółka jest inwestorem, pozwalają z dużym optymizmem patrzeć na naszą sytuację płynnościową. Dzięki tym silnym fundamentom oraz nabierającej rozpędu akcji związanej z pozyskaniem zewnętrznego finansowania, czujemy komfort zaproponowania właśnie takiej polityki dywidendowej dla naszych akcjonariuszy" - dodała Ogryczak.



Spółka zaznaczyła, że jej przyszłe wyniki finansowe będą w największym stopniu zależne od dalszego rozwoju Subfunduszu MCI.EuroVentures. Zarządzający będą skupiać się na realizowaniu nowych inwestycji w ramach obranej strategii (digital buyout). Fundusz planuje w 2021 roku przeprowadzić od jednej do trzech inwestycji o wartości jednostkowej od 100 do 300 mln zł.



"W ostatnich okresach grupa spłaciła łącznie 290 mln zł zadłużenia i na chwilę obecną jest ono na historycznie niskim poziomie, wynoszącym ok. 191 mln zł" - podano także.



MCI Capital to utworzona w 1999 r., to jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital jest notowane na GPW od 2001 r.



(ISBnews)