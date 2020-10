"Nasze narzędzie do tworzenia gier strategicznych rozwijamy od kilku lat i potwierdziło ono swój potencjał w dotychczasowych produkcjach naszego studia. Uznaliśmy, że warto w pełni wykorzystać jego możliwości, co bez stworzenia grupy kapitałowej nie byłoby możliwe. Segment gier strategicznych charakteryzuje się długim cyklem życia produktów, a nasza autorska technologia pozwala na dodatkowe wydłużenie tego okresu poprzez zaangażowanie graczy w proces twórczy. Dobrym przykładem jest nadchodząca produkcja Realpolitiks II, która zostanie udostępniona odbiorcom wraz ze specjalnym edytorem umożliwiającym im opracowywanie własnych bardzo zaawansowanych scenariuszy, czyli dodatkowej zawartości, z której korzystać będzie mogła cała społeczność graczy. Podobny edytor będą mogły zawierać produkcje ze studia Strategy Forge" - powiedział prezes Michał Stępień, cytowany w komunikacie.



Z chwilą powołania spółka zależna Strategy Forge pozyskała kapitał w wysokości 1,15 mln zł, co pozwoli jej na natychmiastowe rozpoczęcie produkcji nowych tytułów. Cena emisyjna 170 000 akcji serii B objętych przez inwestorów finansowych wyniosła 6,2 zł za akcję, a Jujubee w wyniku objęcia 930 000 akcji serii A po cenie nominalnej wynoszącej 0,1 zł za akcję posiada niemal 80% udział w kapitale zakładowym nowego podmiotu, podano także.



"Strategy Forge S.A. uzyska dostęp do omawianej technologii umożliwiającej znacząco szybszą produkcję gier strategicznych na zasadzie licencji. Nowe studio rozpocznie prace nad pierwszym tytułem jeszcze w listopadzie, ale zespół będzie konsekwentnie powiększany, aby przedsiębiorstwo w szybkim czasie było w stanie realizować przynajmniej dwa tytuły z omawianego segmentu równolegle. Spółka planuje bowiem wyprodukować przynajmniej dwie gry strategiczne w swoim pierwszym roku działalności" - zakończono w informacji.



Jujubee to studio deweloperskie zajmujące się tworzeniem gier wideo. Spółka została założona w 2012 roku w Katowicach przez byłych pracowników studiów CD Projekt RED (Wiedźmin 2), Traveller's Tales (LEGO Indiana Jones, LEGO Batman) oraz Infinite Dreams (Let's Create! Pottery, Jelly Defense) - Arkadiusza Ducha, Michała Stępnia i Igora Zielińskiego. Spółka jest notowana na NewConnect od sierpnia 2015 r.



(ISBnews)