"Allegro ciągle inwestuje w zespół ekspertów. Od stycznia firma zatrudniła już 470 specjalistów, a 200 kolejnych dołączy jeszcze w tym roku. W sumie Allegro zatrudnia obecnie już ponad 2 400 pracowników. Allegro planuje znacząco zwiększyć zatrudnienie w Krakowie. W ciągu trzech lat w stolicy Małopolski może zatrudnić ich nawet 100. Dołączą do zespołów technologicznych, w tym zajmujących się sztuczną inteligencją oraz uczeniem maszynowym. Szefem biura jest Tomasz Gajek - jeden z głównych architektów platformy Allegro" - czytamy w komunikacie.



Na początku 2021 roku krakowski zespół Allegro przeniesie się do Centrum Biurowego Lubicz, gdzie zajmie przestrzeń o powierzchni blisko 2100 m2. Krakowskie biuro to kolejna inwestycja po ogłoszonym we wrześniu nowym warszawskim biurze. Planowany jest również dalszy rozwój siedziby firmy znajdującej się w Poznaniu, podano także.



"W Allegro tworzymy jedną z największych społeczności IT w Polsce. Wspólnie projektujemy rozwiązania dla klientów i sprzedawców, które sprawiają, że zakupy w sieci są szybkie i wygodne, a prowadzenie biznesu na Allegro proste i opłacalne. Stawiamy sobie ambitne cele, a żeby je osiągnąć potrzebujemy najlepszych ekspertów na rynku - szczególnie utalentowanych inżynierów. Pracujemy na najnowszych technologiach, które pozwalają nam szybko wdrażać innowacje i dostosowywać naszą platformę do oczekiwań milionów klientów. Ciężko znaleźć w naszym kraju firmę, która dawałaby takie możliwości rozwoju zawodowego - tworzenie rozwiązań na najwyższym światowym poziomie, a co ważne - tworzenie ich samodzielnie, tutaj w Polsce" - powiedział CEO Allegro Francois Nuyts, cytowany w komunikacie.



Krakowskie biuro Allegro istnieje od 2015 roku. Jego działalność skupia się głównie na budowie platformy i rozwoju oprogramowania.



Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy osiągnęła wartość 28,4 mld zł (7,1 mld USD) w okresie 12 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od października 2020 r.



