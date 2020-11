Warszawa, 17.11.2020 (ISBnews) - R22 pracuje nad kolejnymi przejęciami, które powinny zostać sfinalizowane w I półroczu 2021 roku, poinformował prezes Jakub Dwernicki.

"Zakładamy, że dokonamy jakichś akwizycji w I półroczu 2021 roku. Procesy związane z planowanymi przejęciami już trwają, choć znajdują się na różnym etapie" - powiedział Dwernicki podczas wideokonferencji.

Prezes R22 nie chciał ujawnić, na jakich rynkach może dojść do kolejnych przejęć, podkreślił jedynie, że spółka myśli o kolejnych rynkach oprócz tych, na których już jest obecna (poza Polską, także Rumunia, Chorwacja, Czechy, Słowacja czy Niemcy).

"Najintensywniej pracujemy nad przejęciami w segmencie omnichannelowym" - dodał Dwernicki.

Zapowiedział również, że spółki User.com i Blugento w segmencie SaaS mogą osiągnąć znaczniejsze zyski w perspektywie 2022 roku.

"Teraz najważniejszy jest dla nich wzrost przychodów i pozyskiwanie nowych klientów. Choć Blugento już dzisiaj oscyluje na granicy break-even, nie jest to obecnie priorytetem. Znaczniejsze zyski pojawią się w perspektywie 2022 roku, kiedy dynamika przychodów spadnie" - podkreślił.

Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.



(ISBnews)