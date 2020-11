"Po tym etapie Budimex będzie oczekiwał od potencjalnych inwestorów potwierdzenia ich dalszego zainteresowania nabyciem udziałów, poprzez złożenie ofert do 21 grudnia 2020 r." - czytamy w komunikacie.



W oparciu o wyniki powyższych czynności Budimex podejmie decyzję o dalszych działaniach w ramach procesu, w tym o udzieleniu wyłączności wybranemu podmiotowi. Ewentualna decyzja w tym zakresie będzie uwzględniała wszelkie elementy przedstawionych ofert, podkreślono.



"Decyzja będzie podjęta do 31 grudnia 2020 r. i będzie uzależniona od wypełnienia przez potencjalnego inwestora zakładanych na danym etapie warunków transakcji, nie tylko w zakresie warunków finansowych" - czytamy dalej.



Budimex zastrzegł, że powyższa decyzja nie oznacza rezygnacji z pozostałych opcji strategicznych.



Na początku listopada br. prezes Dariusz Blocher poinformował w rozmowie z ISBnews.TV, że zainteresowanych nabyciem udziałów Budimex Nieruchomości jest ponad 50 podmiotów.



W lipcu Budimex podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych segmentu deweloperskiego grupy. Pod koniec sierpnia Budimex dokonał wyboru zewnętrznego doradcy strategicznego i zawarł umowę z Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie, z którym najpóźniej do 30 czerwca 2021 r. przeprowadzi przegląd opcji.



Pod koniec września Budimex podał, że nie rezygnując z pozostałych opcji strategicznych segmentu deweloperskiego, postanowił zbadać w pierwszej kolejności zainteresowanie rynku opcją zbycia udziałów Budimeksu Nieruchomości.



Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)