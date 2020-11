"Mamy zaawansowane negocjacje, jeśli chodzi o zbycie aktywów. Oczekujemy, że niedługo taka kwota przejdzie do pozycji 'gotówka'" - powiedział Drozd podczas wideokonferencji.



Podkreślił, że wpływy te przyczynią się do bardzo dobrej sytuacji płynnościowej grupy i pozwolą wykorzystać możliwości rynkowe.



"Wkrótce sfinalizujemy transakcje, ale czy to będzie I kw. 2021 - nie mogę powiedzieć. Współpracujemy z inwestorami. To co ważne, to że jest bardzo duże zainteresowanie aktywami" - dodał prezes Nicklas Lindberg.



Na koniec września br. wartość aktywów ogółem Echo wynosiła 5 402 mln zł, w tym na aktywa na sprzedaż przypadało 1 204 mln zł, na nieruchomości inwestycyjne 1 107 mln zł a na nieruchomości komercyjne w budowie 925 mln zł. Gotówka wynosiła 440 mln zł.



Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2019 r. miała 880,13 mln zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)