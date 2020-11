"Partner będzie odpowiedzialny za wyprodukowanie wersji PC gry. Budżet developerski projektu ustalony został na kwotę 350 000 USD" - czytamy w komunikacie.



Za porty na konsole, lokalizację oraz kontrolę jakości i marketing odpowiadać będzie spółka. Całość kosztów projektu All In! Games szacuje na 3 mln zł, podano również.



Wydanie gry planowane jest na II połowę 2022 roku.



All In! Games to notowany na GPW wydawca gier komputerowych.



(ISBnews)