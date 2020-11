Warszawa, 26.11.2020 (ISBnews) - Develia wprowadziła do sprzedaży 137 mieszkań, które powstaną w II etapie osiedla Przy Mogilskiej w Krakowie, podała spółka. Deweloper otrzymał prawomocne pozwolenie na budowę i rozpocznie ją jeszcze w tym roku. Obecnie Develia realizuje I etap inwestycji, który zakończy się w II kwartale 2021 r.

W II etapie inwestycji powstanie kaskadowy budynek, który będzie miał od 4 do 13 pięter. Przewidziano w nim kompaktowe mieszkania 1-3-pokojowe o powierzchni od 30 do 70 m2, podano.

"Osiedle Przy Mogilskiej to projekt w doskonałej lokalizacji, atrakcyjny zarówno dla osób szukających mieszkania dla siebie, jak i pod wynajem. Wszystkie mieszkania w I etapie zostały już sprzedane, dlatego uzupełniamy ofertę o kolejne 137 lokali. Co więcej, w przygotowaniu jest już III etap osiedla. Kolejne mieszkania planujemy wprowadzić do sprzedaży w przyszłym roku" - powiedział członek zarządu Develii Mirosław Kujawski, cytowany w komunikacie.

W trzech etapach osiedla Przy Mogilskiej powstanie łącznie 338 mieszkań.

Develia - dawniej LC Corp - kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2019 r. sprzedała 1 510 lokali mieszkalnych i usługowych.

