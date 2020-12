"Zarząd BioMaxima S.A. informuje, że zostały zakończone prace rozwojowe oraz walidacja testu genetycznego opartego o metodę amplifikacji materiału genetycznego w czasie rzeczywistym, wykrywającego patogeny wywołujące infekcje układu oddechowego, są to: SARS-CoV-2 (Wuhan), wirus grypy (wirus grypy A - H1N1, H3N2, H5N1 i wirus grypy B), RSV A i B (syncytialny wirus oddechowy A i B )" - czytamy w komunikacie.



Biomaxima - jako wytwórca - złożyła dziś w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych wniosek o rejestrację testu SARS/Flu/RSV Real Time PCR LAB-KITTM. Po 14 dniach od daty złożenia wniosku spółka uzyska prawo do sprzedaży testu.



SARS/Flu/RSV Real Time PCR LAB-KITTM jest nowoczesnym narzędziem umożliwiającym szybką diagnostykę infekcji górnych dróg oddechowych, charakteryzując się bardzo wysoką czułością i specyficznością. Ponadto, umożliwia przeprowadzenie kontroli izolacji i amplifikacji kwasów nukleinowych i może być używany na praktycznie wszystkich aparatach PCR pracujących w systemie otwartym. Zaletą testu SARS/Flu/RSV Real Time PCR LAB-KITTM jest możliwość identyfikacji wymienionych patogenów w jednej probówce PCR.



"Emitent przewiduje, że zastosowanie testu nie ograniczy się do etapu pandemii, bowiem szczególne wskazane jest wykonywanie testów łączonych u osób, u których niezbędne jest szybkie rozpoznanie i włączenie odpowiedniego leczenia z uwagi na ich ciężki stan i/lub hospitalizację, podwyższone ryzyko powikłań, jednoczesną obecność kilku infekcji, obniżoną odporność lub występowanie innych chorób przewlekłych" - podkreślono.



Nowy test genetyczny jest częścią tworzonego przez BioMaxima SA palety nowoczesnych testów do diagnostyki molekularnej. Łącząc w zespole BioMaxima SA wiedzę i doświadczenie zarówno z zakresu diagnostyki klinicznej jak i przemysłowej, pracujemy nad kolejnymi produktami, przeznaczonymi do wykrywania infekcji układu oddechowego, pokarmowego, dróg płciowych jak również do wykrywania i różnicowania patogenów w badaniach żywności, leków, wody, podsumowano.



BioMaxima działa na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest producentem podłoży mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog Inc, Accelerate Diagnostics, Inc. BioMaxima zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 60 rynkach. Spółka jest notowana na NewConnect.



(ISBnews)