"Na podstawie umowy, spółka zależna od emitenta nabyła 80% udziałów w spółce Naturalna Energia i zobowiązała się do przekazania tej spółce kwoty 6 456 tys. zł w formie pożyczki na dalszą realizację projektów na warunkach szczegółowo określonych w umowie, przy czym wypłata pierwszej transzy pożyczki jest uzależniona od ustanowienia przez spółkę Naturalna Energia zabezpieczeń spłaty pożyczki wynikających z umowy na rzecz Unimot EiG" - czytamy w komunikacie.



Unimot EiG jest uprawniony do dokonania dodatkowych weryfikacji projektu po podpisaniu dokumentacji transakcyjnej oraz skorzystania z prawa odstąpienia do 4.01.2021 r., podano także.



"Dla projektów objętych umową wydano warunki przyłączenia, a dla części z nich także prawomocne decyzje udzielające pozwolenia na budowę. Wszystkie projekty znajdują się w jednej lokalizacji, co pozwoli na optymalizację kosztów utrzymania po wybudowaniu"- czytamy dalej.



Spółka Unimot EiG wspólnie ze spółką Naturalna Energia zamierza doprowadzić wszystkie projekty finansowane na podstawie umowy i nieposiadające jeszcze prawomocnego pozwolenia na budowę do uzyskania takiego pozwolenia do końca III kwartału 2021 roku.

"Dalsze decyzje strategiczno-biznesowe dotyczące projektów farm fotowoltaicznych w zakresie ich ewentualnej sprzedaży lub dalszej realizacji na podstawie uzyskanych pozwoleń będą podejmowane w przyszłości z uwzględnieniem m.in. warunków rynkowych oraz możliwości finansowania" - czytamy także.



Jak podano, łączna wartość wszystkich projektów objętych umową, po wybudowaniu szacowana jest na ok. 350 mln zł, a roczna produkcja ma osiągnąć wolumen na poziomie 110 tys. MWh.



"Zarząd emitenta wskazuje, że na chwilę obecną, nie zapadły żadne decyzje odnośnie sposobu komercjalizacji projektów. Spółka Uminot EiG dopuszcza zarówno możliwość samodzielnej budowy farm fotowoltaicznych, jak i sprzedaż projektów na ich dalszym etapie rozwoju" - zaznaczono.



Jak podkreślono, Unimot EiG podjął decyzję o podpisaniu umowy w związku ze strategią rozwoju na rynku energii elektrycznej, w tym na rynku OZE, uznając ten rynek za rozwojowy i atrakcyjny biznesowo.



Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,45 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r.



(ISBnews)