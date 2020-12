Warszawa, 22.12.2020 (ISBnews) - Grupa Boruta-Zachem (w trakcie zmiany na Hub.Tech) zakończyła negocjacje dotyczące przejęcia pakietu 60% akcji InventionBio, spółki powiązanej prowadzącej badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii przemysłowej, podała spółka. Transakcja obejmie 120 mln akcji InventionBio, które zostaną nabyte za ponad 115 mln zł. Środki na jej realizację będą pochodzić z emisji 150 mln akcji serii F, których cena zgodnie z rekomendacją zarządu będzie wynosiła 0,68 zł za sztukę.

Wycena InventionBio wynosi 306 mln zł, według czego pakiet 60% akcji spółki wycenia się na 184 mln zł. Boruta-Zachem otrzymał korzystną ofertę, aby nabyć go z 37,3-proc. dyskontem, podkreślono.

"Dołączenie InventionBio do Grupy Boruta-Zachem nie wiąże się tylko z konsolidacją wyników, ale także ze znaczącymi efektami synergii. Przełomowa technologia biorafinacji śruty rzepakowej oraz jej produkty znajdują zastosowanie w wielu różnych branżach. Może być wykorzystana zarówno w agrobiotechnologii, jak i przy produkcji naturalnych kosmetyków. Spółka z sukcesami komercjalizuje swoje rozwiązania, a grono zainteresowanych kontrahentów stale się powiększa. Dodatkowo, InventionBio posiada imponujący portfel projektów realizowanych przy wsparciu dotacji unijnych" - powiedział wiceprezes Boruty-Zachem Marcin Pawlikowski, cytowany w komunikacie.

Zaznaczył, że spółka planuje zakończyć transakcję z końcem grudnia.

Cena emisyjna 150 mln akcji serii F została ustalona na podstawie średniego kursu notowań akcji Boruty-Zachem z miesiąca poprzedzającego transakcję, wynosząc 0,68 zł. Pozyskane z niej środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie transakcji, wynika także z materiału.

InventionBio realizuje projekty o wartości ponad 206 mln zł, na które pozyskała ponad 137mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej. W październiku spółka poinformowała, że podpisała umowę na prospekt emisyjny z domem maklerskim INC i ma zamiar równolegle z Grupą Boruta-Zachem zadebiutować na rynku głównym GPW w 2021 r., podsumowano.

Boruta-Zachem jest firmą produkcyjną, działającą w branży chemicznej, skupioną w trzech głównych obszarach: produkcji barwników i pigmentów, produkcji biosurfaktantów wykorzystywanych w branży chemicznej i kosmetycznej oraz badaniach i rozwoju innowacyjnych rozwiązań chemicznych. Od 2014 r. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.



