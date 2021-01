Jak podała Poczta Polska, wznowienie od 4 stycznia usług pocztowych obejmuje priorytetowe przesyłki listowe, w tym polecone oraz paczki pocztowe (priorytetowe i ekonomiczne) adresowane do Wielkiej Brytanii.

"Wielka Brytania od lat zajmuje bardzo wysoką pozycję w wymianie pocztowej z Polski. W 2019 była na drugim miejscu, za Niemcami, pod względem liczby wysyłanych listów i za USA po względem liczby wysłanych przesyłek Global Expres oraz na trzecim miejscu pod względem liczby nadanych paczek, stąd tak ważna jest informacja dla polskich nadawców, o zmianach przepisów celnych związanych z wysyłanymi do Wielkiej Brytanii przesyłkami" – wskazała rzecznik prasowa Poczty Polskiej Justyna Siwek.

Jak wyjaśniła, przesyłki pocztowe z zawartością towarów nadawane w Wielkiej Brytanii od dnia wyjścia tego kraju z Unii Europejskiej również powinny być zaopatrzone w deklaracje celne i będą podlegały w Polsce odprawie celnej przywozowej oraz wymaganym opłatom celnym i podatkowym z tytułu importu.

Jednocześnie Poczta informuje, że od 1 stycznia 2021 r. w Wielkiej Brytanii zostało zniesione zwolnienie z podatku VAT w odniesieniu do przesyłek handlowych o niskiej wartości. Dla nadawanej do Wielkiej Brytanii przesyłki handlowej o wartości GBP 0 – 135, sprzedawca będzie musiał zapłacić podatek VAT bezpośrednio do brytyjskiego organu podatkowego – tak, jakby miał siedzibę w Wielkiej Brytanii - wskazano.

Poczta Polska jest największym operatorem na rodzimym rynku – zatrudnia ponad 80 tys. pracowników, jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych. (PAP)

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt

