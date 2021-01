Planowana oferta będzie dotyczyła prywatnej sprzedaży istniejących akcji spółki, skierowanej do wybranych inwestorów instytucjonalnych, a następnie spółka wystąpi o dopuszczenie akcji do obrotu na giełdzie w Amsterdamie, poinformowano.

Do umowy ws. nabycia akcji spółki za łączną kwotę 1 030,6 mln euro przystąpiły fundusze zarządzane przez BlackRock, Capital World Investors oraz GIC Pte, w tym BlackRock ma objąć akcję za 430,6 mln euro, a Capital World Investors i GIC za 300 mln euro każdy, podano również.

Globalnymi koordynatorami oferty będą Citigroup Global Markets Europe, Goldman Sachs Bank Europe i J.P. Morgan.

Akcje sprzedawać będą: AI Prime & Cy SCA (podmiot kontrolowany przez fundusze zarządzane przez Advent International Corporation), Templeton Strategic Emerging Markets Fund IV, LDC oraz PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2, wynika również z materiału.

Reklama

"Kiedy stworzyliśmy InPost, dostrzegliśmy wyjątkową możliwość skorzystania na rozwoju rynku e-commerce w Polsce i całkowitego zredefiniowania ekosystemu e-commerce przez szybki montaż innowacyjnych Paczkomatów - efektywnego mechanizmu dostaw opartego na danych i technologii, korzystnego zarówno dla konsumentów, jak i handlowców. InPost jest dziś strategicznie pozycjonowany w sercu gwałtownie rosnącego rynku e-commerce - trendu, który ostro przyspieszył w trakcie pandemii, gdy sprzedaż online znacząco wzrosła, podobnie jak popyt na nasze Paczkomaty, zapewniające bezkontaktową dostawę. Wierzymy, że Paczkomaty InPostu to najwygodniejsze rozwiązanie dla konsumentów i najtańsza opcja dla dostawców, a co ważniejsze, najbardziej ekologiczne rozwiązanie dla dostaw e-commerce. Naszą wizją jest zostać wiodącym europejskim dostawcą automatycznego rozwiązania 'out-of-home' dla e-commerce. Jesteśmy podekscytowani znaczącymi możliwościami wzrostu, zarówno w Polsce, jak i na kluczowych rynkach europejskich, gdzie uznanie dla paczkomatów szybko wzrasta, wraz ze znaczącym wzrostem rynku e-commerce. Wierzymy, że nasza kombinacja skali działania, know-how, wysokich marż i silnego wzrostu sprawiają, że InPost jest ekscytującą okazją inwestycyjną. Nasz debiut na Euronext otworzy kolejną fazę naszego rozwoju, w miarę jak rozwijamy nasz biznes międzynarodowo i korzystamy z silnego momentum, wygenerowanego do tej pory" - powiedział prezes InPostu Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów InPost dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce. Liczba Paczkomatów InPost przekracza obecnie 10 000 urządzeń.