Warszawa, 30.03.2021 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) przygotowuje projekt objęcia systemem kaucyjnym butelek plastikowych o pojemności do 3 litrów, poinformował minister Michał Kurtyka. Resort planuje, że przepisy w tym zakresie zostaną przyjęte przez jeszcze w tym roku, aby nowy system mógł wejść w życie w roku 2022.

"Mamy projekt, żeby te butelki plastikowe do 3 litrów objąć takim systemem kaucyjnym, w którym nadajemy im wartość, czyli umożliwiamy po tym, jak butelka zostanie zakupiona[…], to, żeby ją można było oddać"- powiedział Kurtyka w radiowej Jedynce.

System ma powstać w dialogu z producentami, wprowadzającymi ten typ opakowań na rynek.

"To, co my na nich nałożymy, to obowiązek kaucjonowania, natomiast to dokładnie w jaki sposób to będzie przeprowadzone - np. mamy takie rozmowy czy powinny być automaty, jaka powinna być forma tych butelek - to będzie w znacznej mierze zależało od […] inwencji producentów" - podkreślił.

Poinformował także, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje obecnie wraz z przedsiębiorcami nad rozwiązaniami ustawowymi,.

"Myślę, że w tym roku one spokojnie wejdą w życie i w zależności od tego jak długo zajmie przedsiębiorcom potem przygotowanie systemu, na ile on będzie złożony, no to myślę, że w kolejnym roku będziemy mogli zacząć korzystać z tego systemu" - podał minister.

(ISBnews)