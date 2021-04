The Digital Economist to globalna organizacja, która dąży do synergii pomiędzy produktami nowoczesnych technologii i potrzebami ludzkości. W przekonaniu jej założycielki, gospodarka cyfrowa może, a nawet powinna koncentrować się na potrzebach ludzkości. “The next big tech trend is humanity” to nieoficjalne motto The Digital Economist.

Navroop wierzy, że to nowoczesne technologie mogą pomóc w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals) – jednego z celów ONZ, by odbudować zniszczone środowisko, zredukować nierówności społeczne i biedę, czy wyeliminować nielegalne praktyki takie jak praca dzieci. Blockchain jest dla Sahdev technologią infrastruktury przyszłości, ale przede wszystkim rozwiązaniem, które może pomóc rozwinąć działania na rzecz pozytywnych zmian w świecie.

Ekonomią nowych technologii zajmuje się także założony przez Sahdev Rethink Markets – globalny zespół, którego misją jest wypełnienie luki pomiędzy teoretycznymi zagadnieniami ekonomii i jej zastosowaniami biznesowymi.

Specjalizacją Navroop jest technologia blockchain. W ramach cieszącego się ogromną popularnością kursu online „Blockchain for Business”, którego jest współautorką, przeszkolono już blisko 200 tys. przedsiębiorców na całym świecie.

W 2019 roku Navroop zaprosiła do współpracy grono najbardziej szanowanych na świecie ekonomistów, specjalizujących się w gospodarce cyfrowej, z którymi wspólnie stworzyła pierwszą książkę na temat ekonomii blockchain: „Blockchain Economics: Implications of Distributed Ledgers: Markets, Communications Networks, and Algorithmic Reality”.

Navroop Sahdev może pochwalić się imponującym wykształceniem. Ukończyła studia w zakresie zarządzania IP, ekonomii innowacji i ekonomii stosowanej. Pracowała również na Uniwersytecie Harwarda.

W 2018 roku została wymieniona jako jedna z najbardziej wpływowych osób dla technologii Blockchain przez “Media Shower”.

Obecnie jest stypendystką w prestiżowej MIT Connection Science, będącym częścią wyselekcjonowanej grupy najlepszych naukowców i przedsiębiorców zajmujących się nowymi technologiami.

Sadhev dzieliła się swoim doświadczeniem i wiedzą na największych scenach świata, cytują ją takie pisma jak “Forbes”. Jesteśmy ogromnie podekscytowani, że uczestnicy wiosennej odsłony Impact będą mieli okazję posłuchać wystąpienia jednej z największych wizjonerek w branży na naszej scenie. Na majowym wydarzeniu Impact Navroop zabierze głos w dyskusjach w dwóch ścieżkach tematycznych: Digital Future, gdzie będzie mówić o najnowszych trendach technologicznych oraz Blockchain & Digital Assets, wprowadzając uczestników w świat złożonych zależności i możliwości rozproszonych rejestrów, nie tylko w obszarze kryptowalut.

Czego możemy się spodziewać na majowej scenie Impact’21?

Od początku swojego istnienia Impact organizuje przedsięwzięcia, które są fenomenem polskiego rynku konferencyjnego: tradycyjna formuła długich debat panelowych została zastąpiona krótkimi, dynamicznymi wystąpieniami. Impact zmienił także podejście do formuły okrągłych stołów, które na Impakcie trwają krócej niż zazwyczaj, a podczas nich dyskutowane są bardzo konkretne tematy w wąskim, zamkniętym gronie. Zespół Impact stawia również na popularnych speakerów z zagranicy i nieustannie szuka nowych inspiracji technologicznych.

Kongresy Impact to nie tylko miejsca rozwoju innowacji i nowego biznesu, ale też wysokiej rangi wydarzeń gospodarczo-polityczne. Na naszych wydarzeniach ogłoszono m.in.: uruchomienie programu Start in Poland, czy GovTech Polska oraz rozpoczęcia działalności Funduszu Tauron CVC – wspólnie z NCBR i PFR czy premiery Krajowego Planu Odbudowy.