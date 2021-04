PGE otrzymała pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej na terenach należących do Elektrowni Opole. Inwestycja powstanie na wydzierżawionych od PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna ponad dwuhektarowych gruntach przy rezerwowym składowisku odpadów paleniskowych „Groszowice”.

Jednomegawatową farmę fotowoltaiczną planuje zbudować należąca do Grupy PGE spółka PGE Energia Odnawialna. Roczna produkcja instalacji na poziomie ok. 1100 MWh pozwoli zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną ok. 500 gospodarstw domowych. Zdaniem Marcina Karlikowskiego, prezesa zarządu PGE Energia Odnawialna, inwestycja w Opolu jest częścią realizowanego w grupie PGE programu PV, którego celem jest zbudowanie do 2030 roku instalacji słonecznych o łącznej mocy 3 GW.

Do tej pory spółka PGE Energia Odnawialna zabezpieczyła na ten cel blisko 2500 ha gruntów, na których mogą powstać farmy słoneczne o mocy ok. 1400 MW. W przyszłości na tych terenach uruchomione zostaną zarówno jednomegawatowe projekty, jak i znacznie większe przedsięwzięcia realizowane na gruntach własnych Grupy PGE, tak jak w przypadku Opola, ale również na gruntach dzierżawionych od prywatnych właścicieli, samorządów, instytucji kościelnych, a także na gruntach spółek skarbu państwa.

PGE przypomina, że Elektrownia Opole, której pierwszy blok uruchomiono w 1993 roku, odgrywa strategiczną rolę w polskim systemie elektroenergetycznym. Po oddaniu w 2019 r. do eksploatacji dwóch nowoczesnych bloków energetycznych nr 5 i 6, Elektrownia Opole może zaspokoić do 8 proc. krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Elektrownia Opole jest trzecią co do wielkości polską elektrownią, po Bełchatowie i Kozienicach, w której pracują m.in. dwa nowoczesne bloki energetyczne o mocy 900 MW każdy. Technologia zastosowana w Elektrowni Opole pozwala uzyskać sprawność w produkcji energii elektrycznej na poziomie co najmniej 45,5 proc. Efektywność nowych bloków w Elektrowni Opole sprawia, że wytwarzanie energii elektrycznej wiąże się z ok. 25 proc. niższą emisją CO2 w porównaniu do starszej generacji bloków pracujących w Polsce. (PAP)

