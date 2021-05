Zysk operacyjny wyniósł 118,07 mln zł wobec 82,49 mln zł zysku rok wcześniej, a zysk EBITDA 118,79 mln zł w porównaniu do 83,02 mln zł w 2019 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów sięgnęły 164,07 mln zł w 2020 r. wobec 116,21 mln zł rok wcześniej.

"W roku obrotowym zakończonym dnia 31.12.2020 r., pomimo zawiązania wielu nowych podmiotów, objęliśmy za ważniejszy cel skupienie się na umocnieniu i rozbudowaniu potencjału w podmiotach z grupy, niż zakładanie nowych. Zgłaszające się zespoły, zapraszane były, jako udziałowcy lub akcjonariusze, do już istniejących podmiotów. Staramy się zapewnić odpowiednie wsparcie spółkom z grupy, w tym poprzez wzmocnienie ich struktur wewnętrznych przez odpowiednio dobrane zespoły deweloperskie, aby możliwie szybko określały kierunek działania, szukały właściwej gry i niezwłocznie przystępowały do tworzenia dema, na podstawie którego można obiektywnie dokonać oceny zainteresowanie graczy oraz zdolności zespołu" - napisał prezes Krzysztof Kostowski w liście do akcjonariuszy.

Dodał, że w 2021 roku grupa dalej będzie poszukiwała pomysłów na gry, badała zainteresowanie w kanałach marketingowych, oraz produkowała gry, które zyskały przychylność graczy.

"W przygotowaniu są obecnie kontynuacje naszych najważniejszych gier, ale szczegółowe informacje o nich będziemy przekazywać bliżej terminów premier. Demo oczekiwanej gry 'Car Mechanic Simulator 21' zostało oddane do oceny graczy w dniu 29.04.2021 r., a premiera w wersji na PC i konsole planowana jest na rok bieżący" - podsumował Kostowski.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 84,09 mln zł wobec 60,84 mln zł zysku rok wcześniej.

PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki.

