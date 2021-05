W związku z powołaniem do zarządu, Marcin Gołębicki złożył rezygnację z funkcji członka rady nadzorczej ze skutkiem na 15 czerwca 2021 r.

"Rada nadzorcza dokonała wyboru prezesa zarządu nowej kadencji biorąc pod uwagę, że z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za rok 2020 zwołanego na dzień 15 czerwca 2021 r. wygaśnie mandat dotychczasowego prezesa zarządu Marka Dziubińskiego"- czytamy w komunikacie.

Jak dodano, Marek Dziubiński zamierza kandydować do rady nadzorczej spółki.

Marcin Gołębicki jest absolwentem Harvard University, Minnesota University oraz Indiana University. Od 25 lat zarządza największymi międzynarodowymi koncernami medycznymi w Europie, Azji, Afryce i na Bliskim Wschodzie piastując z sukcesem najwyższe stanowiska kierownicze m.in. w Johnson & Johnson, Boston Scientific, St. Jude Medical (SJM), Abbott oraz Philips. Od 2019 jest członkiem rady nadzorczej Medicalgorithmics, podkreślono.

"Jako przyszły prezes firmy patrzę z dużym optymizmem na dalszy rozwój i możliwości w dziedzinie diagnostyki i monitoringu. Wierzę, że będę mógł wnieść wiele nowych rozwiązań i doświadczeń z mojej ponad 25-letniej kariery zawiązanej z zarzadzaniem w międzynarodowych koncernach na całym świecie. Moja misją i podstawowym zadaniem, jakie stawia przede mną rada nadzorcza, jest jak najlepsze wykorzystanie potencjału Medicalgorithmics i przekucie go w sukces komercyjny, co znajdzie odzwierciedlenie w wynikach finansowych spółki. Medicalgorithmics dysponuje najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi, ma doświadczony i zmotywowany zespół najwyższej klasy specjalistów i uznaną, rozpoznawalną markę. Wierzę, że stanowi to solidną bazę do dalszej ekspansji w skali światowej" - powiedział Gołębicki, cytowany w komunikacie.

Medicalgorithmics to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r.

