Strata operacyjna wyniosła 2,94 mln zł wobec 5,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 46,37 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 56,92 mln zł rok wcześniej.

"W okresie pierwszego kwartału 2021 roku grupa kapitałowa Pepees osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 46 369 tys. zł, co w relacji do przychodów z analogicznego okresu ubiegłego roku (56 917 tys. zł) oznacza 18,53% spadku. W związku z panującą pandemią koronawirusa nastąpił spadek popytu na produkty grupy, co wpłynęło na zmniejszenie wielkości sprzedaży, a także na znaczną obniżkę cen wyrobów" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2021 r. wyniosła 2,2 mln zł wobec 2,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Pepees to notowany na GPW wiodący polski producent wysokojakościowych naturalnych produktów skrobiowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 204,08 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)